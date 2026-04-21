Иран не будет участвовать в переговорах с США в среду – Tasnim

Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров с США, которые должны были состояться в среду при посредничестве Пакистана. Решение остается в силе по состоянию на сейчас, несмотря на заявления американской стороны о подготовке к встрече в Исламабаде.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники. В материале указано, что позиция Тегерана не изменилась, а участие в переговорах зависит от выполнения определенных предпосылок.

"Решение Ирана не участвовать в переговорах пока не изменилось", – говорится в сообщении.

Ключевые разногласия

Ситуация выглядит напряженной, и это заметно даже в формулировках сторон. Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители делегации уже направляются в Пакистан. Но в Иране на это отреагировали сдержанно. Там отмечают, что без решения ключевых вопросов говорить просто не о чем.

Одной из главных преград называют морскую блокаду. Иранская сторона передала этот вопрос пакистанскому посреднику, который, по данным источников, уже обсудил его с Трампом. Но, похоже, этого пока недостаточно, чтобы сдвинуть процесс.

Условия и требования

По информации Tasnim, Тегеран также недоволен требованиями США, которые считает чрезмерными. В сообщениях, которыми обменивались между сторонами, не видно четкой перспективы для достижения договоренностей. Именно это, как отмечается, подрывает доверие к возможным переговорам.

Иранская делегация считает, что подход США остается нереалистичным. Там прямо заявляют, что при таких условиях переговоры могут стать лишь "пустой тратой времени". Кроме того, в Тегеране вспоминают предыдущий военный опыт и дают понять, что не готовы повторять ошибки.

В то же время иранская сторона допускает, что переговоры могут быть использованы как инструмент обмана. Поэтому страна заявляет о готовности к возможному военному сценарию и новому ответу Соединенным Штатам, если ситуация обострится.

Отложенный визит Венса

Дипломатический визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад отложили после того, как Иран не отреагировал на переговорные позиции Вашингтона. Поездка должна была стать частью попыток возобновить диалог по ядерной сделке, однако процесс остановился.

Вэнс планировал отправиться в столицу Пакистана во вторник утром. На среду был запланирован новый раунд переговоров – в тот же день, когда истекает срок действия прекращения огня между США и Ираном.

По словам одного из чиновников, отсутствие ответа со стороны Тегерана фактически приостановило дипломатический процесс. В то же время поездку не отменили, она остается отложенной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что США могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям. Соответствующее заявление 21 апреля сделал Дональд Трамп, подчеркнув силовую позицию Вашингтона. По его словам, дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления.

