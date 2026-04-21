"США находятся в сильной позиции": Трамп сделал новое заявление относительно вероятного продолжения перемирия с Ираном

США могут отказаться от продолжения перемирия с Ираном и вернуться к военным действиям. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, подчеркнув силовую позицию Вашингтона.

По его словам, дальнейшие переговоры могут происходить на фоне более жесткого давления. Об этом Трамп заявил во вторник, 21 апреля.

Он подчеркнул, что не поддерживает идею продолжения перемирия с Ираном. Он отметил, что США находятся в сильной позиции и не намерены затягивать переговорный процесс.

По словам американского лидера, возможное возобновление ударов рассматривается как инструмент давления во время переговоров. Он отметил, что ожидает более активных действий, в том числе и применения военной силы.

Президент также подчеркнул, что военные настроены решительно и готовы к выполнению боевых задач.

"Я не хочу продолжать перемирие... Я жду, что будем бомбить, потому что считаю, что с таким настроением лучше заходить в переговоры. Военные рвутся в бой", – сказал он.

В этом контексте он допустил возможность масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, включая мосты и энергетические объекты.

"Будут уничтожены все мосты и электростанции: я ожидаю, что буду бомбить Иран", – добавил Трамп.

Накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выйдет победителем в войне против Ирана. Он акцентировал на том, что американская армия действовала "невероятно", поэтому нынешняя ситуация складывается "очень хорошо".

Как писал OBOZ.UA, 19 апреля министр обороны США Пит Хегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они "не сделают мудрый выбор". Представитель администрации Дональда Трампа призвал Тегеран пойти на сделку.

