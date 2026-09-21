"Вопреки всем нормам международного права": Польша "решительно осудила" незаконные российские "выборы" на оккупированных территориях"

В воскресенье, 20 сентября, Варшава "решительно осудила" незаконные российские "выборы" на оккупированных территориях. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Автономной Республике Крым и Севастополе.

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Также Польша осудила проведение российских избирательных мероприятий в Приднестровье (Молдова), Цхинвали/Южной Осетии и Абхазии (Грузия) без согласия центральных властей этих государств. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД республики.

"Польша решительно осуждает проведение Российской Федерацией незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что "выборы" на ВОТ были проведены незаконно и вопреки всем стандартам международного права и демократии.

"12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4 "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", в которой 143 государства однозначно осудили организованные Россией незаконные псевдореферендумы и попытку противоправной аннексии", – отмечают в МИД Польши.

В дипломатическом ведомстве добавили, что действия РФ являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах и противоречат основополагающим принципам международного права и международного гуманитарного права, в частности, обязательствам, вытекающим из IV Женевской конвенции.

В заявлении подчеркивается, что псевдовыборы, организованные российским оккупантом, "не имеют правовых последствий и не могут служить основанием для легитимизации попытки аннексии оккупированных территорий".

"Призываем РФ соблюдать международное право, прекратить противоправные действия, нарушающие международные обязательства, и вывести войска с территории Украины", – подчеркнули в МИД Польши.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не признает так называемые выборы в Государственную думу России, которые РФ проводит на временно оккупированных территориях Украины. В ЕС заявили, что организаторы псевдовыборов, кандидаты и другие лица, причастные к их проведению, будут нести ответственность за свои действия.

Напомним, что уже завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму РФ, а российский Центризбирком начал обнародовать первые предварительные результаты. По состоянию на 00:05 21 сентября после обработки 23,39% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,02% голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября в России стартовали так называемые "выборы" в Государственную думу РФ. Правящая партия российского диктатора Путина готовится легитимизировать власть в российском парламенте, которую удерживает уже почти четверть века. Результаты этого избирательного спектакля абсолютно предсказуемы.

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