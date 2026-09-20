В России продолжаются «выборы» в Госдуму: какую явку избирателей «нарисовал» Центризбирком

В России 20 сентября продолжается последний день голосования на выборах в Государственную Думу девятого созыва. По данным российского Центризбиркома, по состоянию на 18:04 явка избирателей составила 54,96%.

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Российские государственные СМИ сообщают о высокой активности избирателей. В частности, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что голосование проходит в соответствии с законом, а явка якобы превышает показатели предыдущих выборов.

Рекордные показатели

По данным ЦИК РФ, выборы в Госдуму и другие избирательные кампании проходят в России с 18 по 20 сентября. Всего в этом году проводится более 2200 избирательных кампаний различного уровня, в ходе которых должны быть заполнены около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Отдельно российские власти отчитываются об активности во время дистанционного электронного голосования. Утром 20 сентября Памфилова заявляла, что через федеральную платформу ДЭГ проголосовали более 3,3 млн человек, а в целом в онлайн-голосовании приняли участие более 6 млн граждан.

В Москве, по сообщениям российской стороны, количество участников электронного голосования превысило 3,33 млн. На федеральной платформе ДЭГ явка, по данным российских органов, достигла 90%.

Кибератаки и жалобы

Во время брифинга Памфилова также заявила о многочисленных атаках на избирательную инфраструктуру. По её словам, было зафиксировано и заблокировано более 100 млн потенциально опасных воздействий на веб-ресурсы, а также более тысячи мощных DDoS-атак.

Глава российской ЦИК утверждала, что атаки на систему дистанционного электронного голосования преимущественно исходили из-за рубежа, в частности из Великобритании, Украины, Бразилии, Индонезии и Индии. Она также заявила о попытке представителя одной из системных партий вмешаться в работу ДЭГ.

По словам Памфиловой, с начала голосования в ЦИК поступила 21 жалоба, связанная с реализацией прав наблюдателей. Она также заявила, что зафиксированные нарушения составляют менее 0,01% от числа избирательных комиссий.

Памфилова назвала фейковыми сообщения о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки. В то же время независимая проверка всех приведенных российскими властями утверждений в данном материале не проводилась.

Выборы проходят в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. Соответствующее решение о проведении голосования в течение нескольких дней приняла российская ЦИК в июне 2026 года.

Голосование за рубежом

Более 104 тысяч россиян, находящихся за пределами РФ, приняли участие в выборах в Госдуму. Такие данные в 17:00 по польскому времени обнародовало Министерство иностранных дел России.

Нынешние выборы стали первыми парламентскими в России после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. RMF24 также отмечает, что голосование проходит на фоне топливного кризиса, западных санкций, высоких процентных ставок и дефицита рабочей силы.

В предвыборном обращении Владимир Путин назвал выборы "проверкой поддержки" войны в Украине. В ролике государственного телевидения, призывающем россиян голосовать, показаны военачальники разных исторических эпох, которые после победы в войне в Украине поднимают государственный флаг. На нём размещена надпись: "Их голос — голос победы. Твой голос — сила России!".

Напомним, 18 сентября в России начались так называемые "выборы" в Государственную думу РФ. Правящая партия российского диктатора Владимира Путина готовится легитимизировать власть в российском парламенте, которую удерживает уже почти четверть века. Россиян же больше интересуют не выборы, а то, что произойдет после них: в ближайшее будущее российское население смотрит с опасением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путинский режим приукрашивает "успехи" на выборах партии российского диктатора "Единая Россия". На сотрудников бюджетных учреждений оказывается административное давление: их заставляют голосовать за правящую партию как на избирательных участках, так и дистанционно.

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