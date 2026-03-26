Война с Ираном истощила запасы: Пентагон срочно ищет деньги на перехватчики

Пентагон попросил Конгресс США разрешить перераспределить около 1,5 млрд долларов на закупку перехватчиков ракет у компаний Lockheed Martin и RTX. Инициатива появилась в марте на фоне активного использования боеприпасов во время войны на Ближнем Востоке.

Как пишет издание Bloomberg, речь идет об официальном запросе, который 13 марта направил в Конгресс исполняющий обязанности финансового контролера Минобороны США Джулс Херст. В документе прямо не упоминается война с Ираном, но сам шаг совпал с резким ростом расходов ракет после атак и ответных ударов в регионе.

В одном из пояснений указано, что цель – обеспечить долгосрочное планирование закупок и стабильность производства.

Рост расходов

После начала боевых действий США, Израиль и страны Персидского залива использовали значительные объемы перехватчиков для уничтожения иранских ракет и дронов. И это, кажется, вызвало беспокойство относительно запасов. Президент США Дональд Трамп в то же время заявил в соцсетях, что страна имеет "практически неограниченный запас" таких вооружений и может применять их "сколько угодно долго".

Но на слушаниях в Сенате прозвучали другие акценты. Сенатор Джек Рид заявил, что американские силы уже выпустили тысячи ракет большой дальности, в том числе Tomahawk и Precision Strike Missile, а также активно используют системы Patriot, THAAD и Standard Missile для обороны.

По его словам, темпы расходов вызывают беспокойство.

Ключевые закупки

Наибольшая часть средств пойдет на новые перехватчики. Пентагон просит разрешить:

352 млн долларов на 85 ракет Patriot PAC-3 от Lockheed Martin

771 млн долларов на 65 перехватчиков THAAD

373 млн долларов на 23 ракеты Standard Missile-3 IB от RTX

6 млн долларов на одну ракету SM-6

Последний пункт выглядит необычно – запрос только на одну ракету. Но именно SM-6 имеет универсальные возможности: ее используют для противовоздушной обороны, поражения морских целей и перехвата баллистических ракет.

Запрос также предусматривает финансирование через перераспределение средств из менее приоритетных программ. Иными словами, деньги не новые, но их хотят использовать быстрее и точнее.

Расширение производства

Параллельно с запросом в Конгресс Пентагон объявил о новых договоренностях с оборонными компаниями, чтобы нарастить производство критических компонентов. Речь идет о долгосрочных рамочных соглашениях с Lockheed Martin и BAE Systems, которые должны стабилизировать выпуск сенсоров для систем Patriot и THAAD.

Эти сенсоры – ключевая часть перехватчиков, они помогают находить цель и наводить ракету. По данным Минобороны США, новые договоренности позволят увеличить производство таких компонентов для THAAD в четыре раза. Это звучит довольно амбициозно, хотя сами контракты еще не финализированы.

Отдельно Honeywell Aerospace заявила об инвестиции в 500 млн долларов в производство навигационных систем и других элементов для боеприпасов. В Пентагоне объясняют, что это часть более широкой стратегии – уменьшить задержки и расширить производственные возможности.

Оценки экспертов

Впрочем, не все считают такие шаги достаточными. Эксперт по оборонному бюджету Тодд Харрисон отметил, что объявление рамочных соглашений без подписанных контрактов выглядит необычно. По его словам, "это не имеет большого значения, пока контракт не подписан и средства не выделены".

Другие аналитики обращают внимание на темпы расхода боеприпасов. Представитель Центра стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что победа над Ираном за счет массового использования дорогих ракет может ослабить сдерживание. Он добавил, что "где-то в Пекине кто-то ведет подсчет каждого Tomahawk и PAC-3, которые расходуются".

В то же время точные объемы запасов США остаются засекреченными. Но военные эксперты уже предупреждают, что речь идет о высокотехнологичных и сложных в производстве системах, которые не так просто быстро заменить.

