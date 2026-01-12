Передовые российские системы противовоздушной обороны, которые должны были бы защищать Венесуэлу, даже не были подключены к радарам, когда в воздушное пространство страны залетели американские вертолеты. Речь идет о таких средствах ПВО, как С-300 и "Бук-М2".

Об этом пишет The New York Times. Анализ фотографий, видео и спутниковых снимков, проведенный журналистами, показал, что некоторые компоненты противовоздушной обороны на момент атаки все еще находились на складе, а не были в рабочем состоянии.

В издании напомнили, что в 2009 году, на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, Каракас помпезно объявил о приобретении у России систем противовоздушной обороны. Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес провозгласил эти системы оружием, которое будет сдерживать американскую агрессию.

Однако в конце концов Венесуэла не смогла обеспечить обслуживание и эксплуатацию С-300 – одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире – и систем ПВО "Бук".

"В совокупности данные свидетельствуют о том, что, несмотря на месяцы предупреждений, Венесуэла не была готова к американскому вторжению", – сказано в статье.

Некомпетентность венесуэльских военных, похоже, сыграла большую роль в успехе операции США. По словам бывших чиновников и аналитиков, широко разрекламированные противовоздушные системы Венесуэлы фактически не были подключены, когда американские войска вошли в воздушное пространство над столицей, и, возможно, они не работали годами.

"После лет коррупции, плохой логистики и санкций, все эти факторы, несомненно, ухудшили боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы", — сказал Ричард де ла Торре, бывший руководитель отделения ЦРУ в Венесуэле.

Россия также несет ответственность за эту неудачу, считают официальные лица и эксперты, поскольку российские инструкторы и технические специалисты должны были обеспечить полную работоспособность системы и поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Источники СМИ говорят, что Венесуэла пыталась поддерживать российское оборудование в надлежащем состоянии, часто не имея запасных частей и технических знаний для обслуживания военной техники или ее эксплуатации.

Более того, два бывших американских чиновника утверждали, что Россия, возможно, позволила военному оборудованию, которое она продала Венесуэле, прийти в негодность, чтобы избежать большего конфликта с Вашингтоном. Они сказали, что если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, это могло бы иметь значительные негативные последствия для России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет прокомментировал операцию США в Венесуэле. В частности, он отметил сомнительное качество работы российских систем ПВО, которые должны были защищать небо над страной.

