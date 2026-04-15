'Вероятно, мы туда вернемся': Трамп сказал, когда могут возобновиться переговоры США с Ираном в Пакистане

Продолжение первого раунда мирных переговоров между США и Ираном "может состояться в течение следующих двух дней" в Исламабаде, столице Пакистана. Координатором и посредником этих переговоров будет пакистанский военный разведчик Ахмед Шах Саид Асим Мунир, который сейчас возглавляет армию Пакистана.

По словам американского президента Дональда Трампа, контакты США и Ирана по поводу продолжения переговоров "происходят, но, знаете, немного медленно". Об этом глава Белого Дома лично сообщил изданию New York Post.

Второй раунд переговоров

Издание хвастается двумя разговорами с президентом США. В первом Трамп подтвердил ранее обнародованную информацию о возобновлении переговоров в ближайшее время. Одновременно глава Белого дома предположил, что второй раунд переговоров о прекращении войны, "вероятно, состоится где-то в Европе".

Однако уже через полчаса Трамп сам позвонил в New York Post и предложил его журналистам "остаться в течение следующих двух дней" в Исламабаде.

"Вам действительно стоит там остаться, потому что что-то может произойти, и мы больше склонны туда поехать. Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал прекрасно выполняет свою работу. Он фантастический, и поэтому более вероятно, что мы вернемся именно туда", – цитирует издание слова президента США.

О ком речь

Указанный генерал-фельдмаршал Асим Мунир и американский президент познакомились в прошлом году. Напомним, что в прошлом году между Пакистаном и Индией вновь вспыхнул военный конфликт, который длился четыре дня и был завершен мирным соглашением при посредничестве США.

Именно Асим Мунир помогал Трампу составлять это мирное соглашение, отмечает New York Post.

"Он фантастический, и поэтому более вероятно, что мы туда вернемся. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения? Я уверен, что он замечательный парень, этот фельдмаршал. Знаете, это он завершил войну с Индией, спас 30 миллионов человек", – цитирует издание Трампа.

Ядерная программа Ирана

Президент США также выразил свое недовольство сообщениями другими американскими СМИ о том, что США во время неудачных переговоров в минувшие выходные предлагали Ирану приостановить свою программу обогащения урана на два десятилетия.

"Я говорил, что они не могут иметь ядерного оружия. Поэтому мне не нравятся эти 20 лет", – цитирует NYP слова главы Белого дома.

Трамп уточнил, что лично он не хочет, чтобы в Иране "чувствовали, что они победили".

Что предшествовало

Главные споры во время 21-часовых переговоров в Пакистане касались ядерной программы Ирана. США настаивают на замораживании обогащения урана и отказе от запасов высокообогащенного материала. Иран, в свою очередь, требует разморозить значительные финансовые активы в обмен на уступки.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает вариант возобновления ударов по Ирану, если морская блокада не заставит режим исламистов изменить позицию. По словам источников, среди потенциальных целей может быть инфраструктура, о которой он упоминал еще до объявления перемирия.

Также в Вашингтоне стремятся не допустить использования Ираном Ормузского пролива как инструмента давления в переговорах.

