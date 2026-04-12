Почему не договорились США и Иран: медиа назвали три разногласия

Переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились безрезультатно после почти суток непрерывных консультаций. Американская сторона заявила, что Тегеран отказался принять предложенные условия, оставив будущее перемирие неопределенным.

В то же время Вашингтон не исключает возможности возобновления боевых действий в ближайшее время. Об этом сообщает The New York Times.

Ядерное оружие Ирана

Итак Вашингтон предложил "окончательный вариант" договоренностей, который предусматривал, в частности, четкие гарантии отказа Ирана от создания ядерного оружия. Однако Тегеран не согласился на эти условия, настаивая на собственном видении компромисса.

Ормузский пролив

Одной из главных точек конфликта стал Ормузский пролив –критически важный маршрут для транспортировки нефти. США требовали его немедленного открытия для судоходства, тогда как Иран отказался терять этот рычаг влияния до заключения окончательного мирного соглашения.

Запасы урана

Еще одним серьезным противоречием стал вопрос иранских запасов высокообогащенного урана. Американская сторона настаивала на их полной передаче или ликвидации, тогда как Иран предложил альтернативные варианты, которые не удовлетворили Вашингтон.

Активы Тегерана

Кроме того, Тегеран требовал разморозки около $27 млрд активов за рубежом и компенсаций за ущерб от боевых действий. США эти требования отклонили, соглашаясь лишь на постепенное снятие санкций в случае достижения договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде не привели к соглашению о завершении войны. Главной причиной отсутствия прогресса в США называют отказ Тегерана от требования не разрабатывать ядерное оружие и не пытаться его получить.

