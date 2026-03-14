Ормузский пролив открыт, просто Иран обстреливает корабли, – Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита. Однако, по его словам, судоходству мешают обстрелы кораблей со стороны Ирана.

Об этом Хегсет сказал на брифинге в Пентагоне 13 марта. Он утверждает, что это на данный момент единственное, что не дает судам свободно двигаться по проливу.

"Единственное, что сейчас мешает транзиту в проливе, – это обстрел судов Ираном. Если Иран этого не будет делать, пролив будет открыт для транзита", – отметил министр.

Он подчеркнул, что именно из-за возможности перекрывать судоходство Иран уже десятилетиями использует Ормузский пролив как инструмент влияния.

"Мы понимали, что способность перекрывать судоходство – это то, чем Иран занимается уже 40 лет. Это ключевая территория. Они использовали это как рычаг влияния", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что Соединенные Штаты готовятся к различным сценариям развития событий в регионе.

"Мы слышали, как они говорили о принятии различных мер, и мы готовимся ко всем им. Поэтому у нас есть план на каждый вариант", – подчеркнул он.

Что происходит в Ормузском проливе

В Иране заявили, что любая арабская и европейская страна потенциально сможет свободно пользоваться Ормузским проливом. Для этого они должны выполнить одно условие – выслать со своей территории послов США и Израиля, которые сейчас проводят операции против Тегерана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал, что любой арабской или европейской стране, которая вышлет израильских и американских послов, будет предоставлен неограниченный проход через Ормузский пролив.

Разведка США сообщила, что иранские военные начали размещать морские мины в судоходном канале Ормузского пролива. Работы по минированию, по данным американских служб, осуществляют небольшие суда, способные перевозить по несколько мин.

Вскоре президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом и заявил об уничтожении минных судов. По его словам, США уничтожили 10 иранских лодок, которые могли использоваться для установки морских мин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

