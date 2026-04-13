'Дверь не закрыта': посредники спешат возобновить переговоры между США и Ираном – Axios

Соединенные Штаты, Иран и посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют продолжить переговоры в ближайшие дни. Они пытаются сократить разногласия и выйти на соглашение о завершении войны до 21 апреля, когда истекает режим прекращения огня.

О ходе контактов сообщает Axios со ссылкой на региональный источник и американского чиновника. По их словам, стороны не считают переговоры сорванными.

"Мы не в тупике. Двери еще не закрыты. Обе стороны торгуются. Это базар", – отметил собеседник из региона.

Поиск компромисса

Посредники рассчитывают, что уменьшение разногласий позволит организовать еще один раунд переговоров до завершения перемирия. И, похоже, все стороны пока верят в возможность договоренности, хотя процесс идет непросто.

Американский представитель признал, что соглашение возможно, если Иран проявит больше гибкости и согласится с предложением, наработанным в Исламабаде.

В то же время иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам написал в соцсети X, что переговоры не провалились, а лишь заложили основу для дальнейшей дипломатии.

"Если доверие и воля укрепятся, мы можем создать устойчивую рамку для интересов всех сторон", – заявил он.

Ключевые разногласия

Главные споры во время 21-часовых переговоров в Пакистане касались ядерной программы Ирана. США настаивают на замораживании обогащения урана и отказе от запасов высокообогащенного материала. Иран, в свою очередь, требует разморозить значительные финансовые активы в обмен на уступки.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны были "в шаге" от сделки, но США якобы изменили условия. Американские чиновники этого прямо не подтвердили, но признали, что определенный прогресс все же есть.

Параллельно продолжается дипломатическая активность на других уровнях. В воскресенье министры иностранных дел Турции и Египта отдельно общались с пакистанским коллегой, а также с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и самим Арагчи.

Тем временем президент США Дональд Трамп рассматривает вариант возобновления ударов, если морская блокада не заставит Иран изменить позицию. По словам источников, среди потенциальных целей может быть инфраструктура, о которой он упоминал еще до объявления перемирия. Также в Вашингтоне стремятся не допустить использования Ираном Ормузского пролива как инструмента давления в переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита. Однако, по его словам, судоходству мешают обстрелы кораблей со стороны Ирана.

