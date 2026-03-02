Германия, Франция и Британия готовы вступить в войну против Ирана: что происходит

Великобритания, Германия и Франция могут присоединиться к операции Соединенных Штатов Америки и Израиля. Это произойдет в случае иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Страны опубликовали совместное заявление. В нем они осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, которые не участвовали в бомбардировках.

"Если такие атаки не остановятся, наши страны готовы принять необходимые меры для защиты собственных интересов. Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения", – говорится в заявлении.

Там также отмечается, что Великобритания, Германия и Франция договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и своими союзниками в регионе по этому вопросу.

Детали

В обращении к нации по ситуации на Ближнем Востоке премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил атаки Ирана по странам, которые не участвовали в бомбардировках и добавил, что Лондон сделает все для защиты собственных граждан.

Он отметил, что в связи с неизбирательными атаками Ирана Великобритания предоставляет свои военные базы для США, а также привлечет экспертов из Украины для борьбы с иранскими дронами.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим оборонительные действия в регионе, а также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют", – подчеркнул Стармер.

Напомним, что 1 марта Иран совершил беспилотный удар беспилотниками Shahed-136 по базе французских военно-морских сил "Кам де ля Пе" в Абу-Даби. Атаки Тегерана по Объединенным Арабским Эмиратам продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может продолжаться еще примерно четыре недели. Операция изначально рассчитывалась именно на такой период. Он предположил, что она может завершиться через четыре недели или даже раньше.

OBOZ.UA рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет провести с ним переговоры после недавних американских ударов по стране. По его словам, он согласился на разговор. По словам президента, иранская сторона вышла на контакт уже после ударов.

