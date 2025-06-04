Вблизи украинской станции 'Академик Вернадский' в Антарктиде плавает айсберг длиной с Крещатик. Фото

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" дрейфует айсберг длиной 1285 метров – примерно такой же длины, как и улица Крещатик в Киеве. В высоту льдина достигает 80 метров, а ее ширина составляет около 90 метров.

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Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр со ссылкой на наблюдения украинских полярников, которые уже почти месяц следят за ледяным великаном из окон станции. Впервые за последние годы ученые фиксируют айсберг таких размеров в этом районе.

По словам руководителя 30-й Украинской антарктической экспедиции Александра Полудня, это один из крупнейших айсбергов, которые он видел за все шесть зимовки на "Вернадском".

"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов. Мы наблюдаем за ним прямо из окон станции, хотя он дрейфует в нескольких десятках километров от нашего острова", – рассказала исследовательница.

Айсберг имеет типичную столовую форму – с отвесными стенками и плоской верхушкой, поэтому визуально напоминает ледяной остров посреди океана. Вероятнее всего, он откололся от одного из южных шельфовых ледников – Георга VI или Уилкинса.

Национальный антарктический центр отмечает, что подобные столовые айсберги могут достигать гигантских размеров. Так, крупнейший в истории – В-15 – имел площадь более 11 тысяч квадратных километров. Сейчас лидер по размерам – айсберг А23а площадью около 3,1 тысячи квадратных километров, что равно почти четырем Киевам.

Он откололся еще в 1986 году, долгое время стоял в море Ведделла, но в 2020 году начал дрейф и сейчас разрушается возле острова Южная Джорджия.

Украинские исследователи продолжают наблюдения за айсбергом вблизи "Вернадского" и обещают сообщать об изменениях его размеров и движения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились спутниковые снимки, как крупнейший в мире айсберг A-23a сел на мель в Южной Атлантике. Он остановился после извилистого путешествия в более 2000 километров через море Скотия, также известного как "аллея айсбергов".

Ранее показали невероятные кадры, сделанные спутниками NASA, демонстрирующие, как большая глыба, получившая название А-84 откалывается от шельфового ледника Георга VI вдоль побережья Антарктики. Площадь новорожденного айсберга имеет примерно 595 метров квадратных, то есть он размером как город Чикаго, что в американском штате Иллинойс.

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