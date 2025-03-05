Спутники NASA показали рождение нового айсберга размером с Чикаго: невероятные кадры

Невероятные кадры, сделанные спутниками NASA, демонстрируют, как большая глыба, получившая название А-84, откалывается от шельфового ледника Георга VI вдоль побережья Антарктики. Площадь новорожденного айсберга имеет примерно 595 квадратных метров, то есть он размером как город Чикаго, что в американском штате Иллинойс.

Видео дня

Конечно, А-84 далеко не такой большой, как самый большой в мире айсберг, известный как A23a, который имеет примерно 3360 квадратных километров. Эксперты считают, что отколотая груда льда может перевернуться или опрокинуться, когда таять и распадаться на части в открытом океане, пишет DailyMail.

Видео о рождении нового айсберга от Обсерватории Земли NASA состоит из 21 изображения, полученного от спутников в период с 15 января по 15 февраля 2025 года.

В ускоренной съемке можно увидеть, как айсберг A-84, отламывающийся у южной оконечности шельфового ледника Георга VI, падает вдоль Антарктического полуострова и направляется в сторону Южной Америки.

Далее глыба льда плывет вниз по входу Ронне (залив, который упирается в южный край шельфового ледника) мимо острова Смайли, а затем следует в северо-западном направлении к Южному океану, описывают исследователи.

Обсерватория Земли NASA сообщила, что айсберг дрейфовал примерно на 250 км от места своего происхождения в течение месяца.

"Я поражен тем, как быстро он двигался в прибрежном течении. Это заставляет меня задуматься, что же происходит в воде под шельфовым ледником", – сказал ученый Кристофер Шуман.

По словам исследователей, откол айсберга является обычным явлением для шельфового ледника, отмечает Обсерватория Земли NASA.

Однако такие факторы как потепление воздуха и воды вместе с уменьшением защитного морского льда могут ускорить все процессы и привести к коллапсу, как это произошло с несколькими шельфовыми ледниками вдоль Антарктического полуострова.

Наблюдения, сделанные исследователями в начале 1940-х годов, а позже посредством дистанционного зондирования, показывают, что ледник Георг VI теряет свой шельфовый лед. Ученые будут продолжать наблюдение.

OBOZ.UA ранее писал, что самый большой в мире айсберг весом более триллиона тонн начал разваливаться.

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