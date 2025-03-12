Самый большой в мире айсберг сел на мель: фото со спутника

Самый большой в мире айсберг A-23A, площадью 3460 квадратных километров, сел на мель в Южной Атлантике. Он остановился после извилистого путешествия более чем в 2000 километрах через море Скотия, также известного как "аллея айсбергов".

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Путь и остановку антарктической глыбы удалось проследить с помощью спутников. На снимках видно, как айсберг стоит на мелководном подводном шельфе у побережья острова Южная Джорджия, являющегося британской заморской территорией в Южной Атлантике и крупнейшим из девяти островов, входящих в состав Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов, пише Space.com.

По информации Обсерватории Земли NASA, предварительные наблюдения свидетельствуют о том, что дрейф айсберга на север внезапно замедлился в конце февраля.

"Я думаю, что сейчас большой вопрос заключается в том, захватит ли его там сильное течение, когда он тает и распадется, или он будет вращаться к югу от острова, как предыдущие берега. Время покажет", – сказал океанограф из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Джош Уиллис.

По словам исследователей, океанские течения принесли в этот регион и другие заметные айсберги, в частности A-68A, который имел площадь 5698 квадратных километров.

Попав на мель в декабре 2020 года, A-68A быстро распался на две основные части, которые продолжали разрушаться и наконец распались в течение трех месяцев, добавив 152 миллиарда метрических тонн пресной воды в северное море Скотия вокруг Южной Джорджии, говорят ученые.

Напомним, что глыба A-23A отделилась от шельфового ледника Фильхнер-Ронне в Антарктиде в 1986 году. Через несколько десятилетий айсберг откололся от морского дна и начал дрейфовать в начале 20-х годов.

Как видно на новых спутниковых снимках, после того как А-23А сел на мель у острова Южная Джорджия, от А-23А уже откололось несколько маленьких обломков льда.

"Когда айсберги достигают такого далекого севера, они впоследствии подвергаются воздействию более теплых вод, ветров и течений, которые делают эту океанскую зону вызовом для всех моряков", – говорят представители NASA.

Хотя на отдаленном острове нет постоянных жителей, на Южной Джорджии часто можно заметить тюленей и пингвинов. Пресная вода, тающая со дна айсберга, может повлиять на местную океанскую среду, флору и фауну вдоль береговой линии острова, отмечают естествоиспытатели.

По словам экспертов NASA, спутники продолжат наблюдать за айсбергом А-23А и любыми отколовшимися в океан фрагментами льда.

Ранее OBOZ.UA писал, что спутники NASA показали рождение нового айсберга размером с Чикаго.

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