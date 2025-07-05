'Важно получить гарантии': Макрон признался, зачем впервые за три года позвонил Путину

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным был важным для Франции. В первую очередь стороны обсуждали конфликт с Ираном.

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Так французский лидер объяснил журналистам, зачем он впервые за три года позвонил главарю Кремля. Макрон добавил, что хотя главной темой разговора был Иран, об Украине стороны также говорили.

"Я инициировал этот звонок прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Путин выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе. Для нас было крайне важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности", – пояснил Макрон.

По словам француза, в своем разговоре стороны лишь коснулись темы украинского конфликта, ведь нет главного фактора, который нужен для начала любых переговоров по этому вопросу.

"Между Парижем и Москвой в вопросе Украины – большие разногласия. Я не могу сказать, что в обсуждениях был какой-то прогресс, поскольку в первую очередь необходимо добиться заключения соглашения о перемирии. Уже после этого можно будет возобновить переговоры", – отметил Макрон.

По его словам, "только прекращение огня должно обеспечить путь к миру".

Как сообщал OBOZ.UA, Путин и Макрон в минувший вторник провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

Уже после разговора с Путиным Макрон позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Француз рассказал украинскому коллеге, о чем именно был разговор с главарем Кремля.

Напомним, что на полях саммита НАТО в Гааге Зеленский и Макрон также провели переговоры. Одним из результатов стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

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