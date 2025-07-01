Макрон впервые за три года провел телефонный разговор с Путиным: говорили об Украине и не только

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, первый с 2022 года. Беседа касалась актуальных международных тем, в частности войны в Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

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В Кремле заявили, что при обсуждении ситуации в Украине Путин повторил свою позицию: он назвал войну "прямым следствием политики Запада", которые якобы "игнорировали интересы безопасности России", создавали в Украине "антироссийский плацдарм" и не реагировали на нарушение прав русскоязычного населения. Он также обвинил западные государства в том, что они "затягивают войну", поставляя оружие Украине.

Относительно возможных мирных договоренностей, Путин подчеркнул, что они должны быть долгосрочными, "комплексными и долговременными", учитывать "новые территориальные реалии" и "устранять первопричины украинского кризиса".

Отдельную часть разговора президенты посвятили ситуации на Ближнем Востоке. Они обсудили рост напряжения между Ираном и Израилем, а также недавние американские удары по иранским ядерным объектам. В этом контексте оба лидера отметили особую ответственность Франции и России как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и международной безопасности, сохранении ядерного нераспространения.

Также отмечалась важность соблюдения Ираном Договора о нераспространении ядерного оружия, в частности через взаимодействие с МАГАТЭ. Путин и Макрон подчеркнули, что решение кризиса вокруг иранской ядерной программы должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими путями. Договорено продолжить контакты для возможной координации позиций.

Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции планирует сохранять каналы связи с главой РФ. При этом обе стороны оценили разговор, который длился более двух часов, как содержательный и такой, который может иметь продолжение в будущем для координации позиций в сложных международных вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон провели переговоры. Одним из результатов стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

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