Зеленский и Макрон на саммите НАТО обсудили совместное производство дронов в Украине

На полях саммита НАТО в Гааге президент Украины и его французский коллега Эммануэль Макрон провели переговоры. Одним из результатов переговоров стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

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Об этом в эфире французского телеканала LCI сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он добавил, что на помощь Украине Париж мобилизовал средства от замороженных российских активов.

"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", — подчеркнул Барро.

В частности, эти намерения воплотятся в реализацию недавно анонсированного запуска производства беспилотников в партнерстве с Renault в Украине.

Барро отметил, что российско-украинская война уже давно превратилась в войну дронов. Обеспечение украинской армии как можно большим количеством этого современного оружия и обсуждалось Зеленским и Макроном в начале недели в Гааге.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины. На такой шаг, по убеждению нардепа Романа Костенко, наше государство уже давно заставляли пойти реалии агрессивной войны, развязанной Россией.

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