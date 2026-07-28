В Японии произошло мощное землетрясение: власти объявили об угрозе цунами. Видео

Во вторник, 28 июля, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. После инцидента власти объявили об угрозе цунами для прибрежных районов морей Ариаке и Яцусиро. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила экстренным службам оценить масштабы разрушений, провести спасательные работы и оперативно информировать население о развитии ситуации.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров вблизи префектуры Кумамото. О последствиях стихийного бедствия сообщает Associated Press (AP).

Землетрясение произошло в 16:27 по местному времени. Его эпицентр находился в районе префектуры Кумамото на глубине 10 километров. Примерно через полчаса после основного толчка произошёл сильный афтершок, а сейсмологи предупредили о вероятности новых землетрясений.

Максимальная интенсивность толчков по японской сейсмической шкале достигла самого высокого — седьмого — уровня. Такой показатель был зафиксирован в городе Уки и поселке Хикава префектуры Кумамото.

При такой силе человек не может удержаться на ногах, тяжелая мебель опрокидывается, а отдельные железобетонные конструкции могут разрушаться.

Сильные подземные толчки также ощущались в городах Кумамото, Яцусиро, Уто, а также в соседних префектурах Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага и Миядзаки.

После землетрясения Японское метеорологическое агентство объявило об угрозе цунами для побережья морей Ариаке и Яцусиро. Жителей призвали немедленно держаться подальше от береговой линии, поскольку после первой волны могли последовать следующие.

Из-за стихийного бедствия без электроснабжения остались около 48,3 тысячи домохозяйств в префектуре Кумамото. Энергетическая компания Kyushu Electric призвала людей не приближаться к поврежденным линиям электропередач и сообщать об их обнаружении.

Компания Kyushu Railway временно приостановила движение всех поездов, включая скоростные Kyushu Shinkansen, пока продолжаются проверки инфраструктуры.

В то же время операторы атомных электростанций "Генкай" в префектуре Сага и "Сендай" в префектуре Кагосима сообщили, что никаких нарушений в работе объектов зафиксировано не было. Уровень радиации вокруг станций остается в пределах нормы.

Японское метеорологическое агентство также сообщило о длительных колебаниях грунта, которые особенно опасны для высотных зданий. Для района Кумамото зафиксирован максимальный четвертый уровень таких колебаний, при котором людям может быть трудно передвигаться даже внутри зданий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 апреля в центральной префектуре Японии Нагано и Омати с разницей примерно в полтора часа произошли два мощных землетрясения. Магнитуда первого составила более 5,0 по японской шкале сейсмической интенсивности, а второго — менее 5,0.

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