В Японии произошло два мощных землетрясения: останавливали движение поездов, повреждены здания

В субботу, 18 апреля, в центральной префектуре Японии Нагано и Омачи, с разницей примерно в полтора часа, произошли два мощных землетрясения. Магнитуда первого составила более 5,0 баллов, а второго – ниже 5,0.

В результате стихийного бедствия повреждены здания и приостанавливалось движение поездов, пока информации о погибших или пострадавших не поступало. Об этом сообщают NHK WORLD и Kyodo News.

В Японии зафиксировали серию подземных толчков

По информации Японского метеорологического агентства, в 13:20 по местному времени в городе Омачи произошло первое сильное землетрясение, а уже в 14:54 в этом же районе и окружающих территориях зафиксировали еще один толчок.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в префектуре не поступало. В то же время временно было приостановлено движение скоростных поездов Синкансен между станциями Каруидзава и Итойгава.

В городе Омачи зафиксировали незначительные повреждения: с одного дома упала черепица, в нескольких сооружениях повреждены стены, а также повалены надгробия. Из-за дождей, местные власти призвали жителей быть осторожными, ведь существует риск оползней и падения камней в пострадавших районах.

В материале отмечается, что землетрясения произошли недалеко от зоны, где в 2014 году произошел мощный подземный толчок магнитудой 6,7.

По словам профессора из Киотского университета Нисимуры Такуи, регион префектуры Нагано расположен на стыке тектонических плит, что повышает сейсмическую активность.

"Возможно, что зона разлома вблизи эпицентра когда-то может сместиться и вызвать сильные землетрясения", – подчеркнул он и призвал местных оставаться начеку.

