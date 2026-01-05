В Венесуэле назначили временного президента: что о ней известно. Видео

В Венесуэле полномочия президента страны после захвата американцами диктатора Николаса Мадуро взяла на себя вице-президент Делси Родригес. Она пообещала дать отпор "империи". Однако глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что Делси Родригес будет выполнять прямые указания США и фактически станет его наместницей в Каракасе.

В понедельник, 5 января, Делси Родригес официально приняла присягу и стала временным президентом Венесуэлы. Присягу у нее принял ее брат – председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишет CNN.

Что известно о Делси Родригес

56-летний политик Делси Родригес родилась в Каракасе. Она получила юридическое образование в Центральном университете Венесуэлы и за последнее десятилетие стала одной из ключевых фигур во власти.

Родригес является дочерью Хорхе Антонио Родригеса, которого считают левым партизаном и основателем революционного движения "Лига социалистов" в 1970-х годах. Он погиб от пыток в полиции в 1976 году.

В поисках справедливости Делси Родригес пошла учиться на юриста – сначала в Венесуэле, затем во Франции.

Боливарианскую революцию и приход к власти Уго Чавеса она восприняла, как триумф "личной мести" прежней власти за ее отца.

В правительстве Чавеса Родригес занимала министерский пост. Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел уже после его смерти и прихода к власти Николаса Мадуро.

При президентстве Мадуро она в разное время возглавляла три министерства: с 2013 по 2014 год Родригес возглавляла министерство связи и информации, затем занимала должность министра иностранных дел.

В 2017 году ее назначили председателем проправительственного Учредительного собрания.

А в 2018 она доросла до поста вице-президента страны, ответственного к тому же за нефтегазовую отрасль — фактически единственный источник доходов Венесуэлы.

Делси Родригес стала правой рукой Мадуро, который называл ее "тигрицей" за преданность идеям Чавеса.

Лицо режима

Делси Родригес была не только правой рукой Мадуро, который оказался под западными санкциями за подавление свобод и фальсификацию выборов в Венесуэле, но и фактически стала лицом его режима.

Поскольку сам Мадуро за границу в последнее время почти не выезжал, Родригес играла ключевую роль в отношениях с союзными странами, такими как Турция, Китай и Иран.

США и Евросоюз ввели против Родригес санкции за нарушение прав человека и разрушение демократии в Венесуэле.

Делси Родригес всегда выступала против США и отчаянно защищала право диктатора Мадуро и его окружения строить социализм по заветам Уго Чавеса и продолжать вечную борьбу с американским империализмом не на жизнь, а на смерть.

Однако, оказавшись в ситуации, когда ей придется работать под диктатом Вашингтона, Родригес уже проявила гибкость. После первых воинственных заявлений она смягчила тон.

"Мы приглашаем власти США к совместной работе над повесткой дня двустороннего сотрудничества. Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны", – обратилась Родригес к Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, Делси Родригес заявила о готовности Венесуэлы к сотрудничеству с США. По ее словам, страна стремится к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом в целом.

Перед этим президент США Дональд Трамп выразил не слишком завуалированную угрозу Делси Родригес, которая возглавила страну после задержания диктатора Николаса Мадуро. Он заявил, что если политик откажется сотрудничать с американскими властями, ее "постигнет судьба, хуже судьбы" Мадуро.

