В центре Манхэттена подняли украинский флаг по случаю годовщины Независимости. Фото

В центре Манхэттена, Нью-Йорк, США, 21 августа состоялась церемония поднятия украинского флага в городе. Желто-голубой флаг был поднят вместе с американским по случаю годовщины Независимости Украины, которую, напомним, мы будем праздновать уже в воскресенье.

В мероприятии приняли участие украинские и американские дипломаты, представители городской власти и украинская община. Как передает Укринформ, также к акции присоединились украинские защитники, которые проходят реабилитацию в клиниках США.

Как отметил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, для украинцев флаг – это не просто ткань.

"Когда видишь его, то как через Wi-Fi, сразу подключаешься к сети, чувствуя связь с родиной. Сегодня мы празднуем не только дату в истории, но и живую связь между нашими народами", – сказал постпред.

Дипломат добавил, что история основания Америки свидетельствует – борьба за независимость измеряется не только мгновенными победами на поле боя, но и мужеством, необходимым для выживания и дальнейшей борьбы.

Комиссар городского управления международных дел Нью-Йорка Айсата Камара подчеркнула, что нынешняя церемония отражает "силу Украины и украинских ньюйоркцев".

"Город Нью-Йорк всегда поддерживает общину украинцев и будет стоять с ними до завершения этой несправедливой войны", – отметила она.

Во время мероприятия спели государственные гимны США и Украины. Их исполнила жительница Нью-Йорка, почетный посол Харькова, заслуженная артистка Украины Виктория Венникова.

