Как активно провести уикенд, посвященный Дню Независимости Украины. Лучшие идеи и мероприятия

Начиная с Дня флага 23 августа, в столице начинаются торжественные мероприятия, некоторые из которых продлятся до конца августа. Не стоит смотреть в сторону "банальных шашлыков", выберите себе активности, которые позволят стать частью празднования, почувствовать единство и вдохновиться украинской культурой.

Вы сможете попасть на вечерние спектакли, посетить интересные мастер–классы, литературные встречи и другое. Большинство мероприятий соберут средства на помощь нашим военным.

Программа на 23 августа

День флага Украины будет отмечаться многими интересными мероприятиями для детей и взрослых.

практика по коллажу "Независимость" в Музее истории города Киева;

изготовление магнитного флага Украины в Литературно-мемориальном музее–квартире П.Г. Тычины;

арттерапия "Учимся рисовать и не только" для людей с ограниченными возможностями от Киевского литературно–мемориального музея М. Рыльского;

концерт "Неопалимая купина" в Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского;

мастер-класс по бисерному искусству. Вы сможете создать патриотический браслет в Национальном музее декоративного искусства Украины;

фестиваль–ярмарка "Правды сила" в 12:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. В программе: мастер-классы для детей и взрослых, продажа крафтовых украинских изделий, продажа сладостей и праздничный концерт. Собранные средства идут на поддержку военных, нуждающихся в протезировании;

авторская лекция "История казацких флагов" от к.и.н. Панченко В.А., в музее гетманства;

экскурсия "От Богдана до Ивана" от музея гетманства, проводит Фрусевич А.М.;

выставка–вернисаж "Крепость". Представлены работы Светланы Севастьянчик в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость";

спектакль "Клуб джентльменов" в Национальном историко–архитектурном музее "Киевская крепость";

концерт с авторской программой от Юлии Сак (Заслуженная артистка эстрадного искусства) – "Аптека–музей";

спектакль "Пан Коцкий в Киевском муниципальном академическом театре кукол на левом берегу Днепра;

спектакль "Ленивые и нежные. Вертикальные проявления горизонтальных страстей" в Киевском академическом театре на Печерске;

выставка–информирования "Независимость имеет цену!" для детей, в Центральной библиотеке им;

стрим–беседа с Иваном Братусем "Голос свободной нации" в специализированной молодежной библиотеке Киева.

Программа на 24 августа

С самого утра Киев начинает отмечать День Независимости. Выберите себе занятие по силам, или присоединяйтесь к группе поддержки, взяв с собой флаг.

7:00 Урбан–парк (ВДНХ) – забеги в вышиванках, детские и взрослые, а также скандинавская ходьба. Регистрация доступна до 22 августа, военнослужащие могут присоединиться бесплатно.

тематическая экскурсия "За мной Киев тянется во снах" от Литературно-мемориального музея-квартиры П.Г. Тычины;

мероприятие "Знаки идентичности". Прекрасная возможность создать выбойчатый рушник в Национальном музее декоративного искусства Украины.

бесплатное посещение музея книги и книгопечатания Украины;

пешеходная экскурсия "Владимирский путь Михаила Грушевского" от Историко-мемориального музея М. Грушевского;

научная лекция "Казацкие восстания 1620–х годов" в музее гетманства;

спектакль "Контрольный выстрел" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость";

экскурсия по столице "История старого Подола, который проводит "Аптека-музей";

детский спектакль "Была у зайчика избушка" в Киевском муниципальном академическом театре кукол на левом берегу Днепра;

литературная встреча "Язык как узел, который крепко будет держать нас...", посвященная Дню Рождения Сергея Жадана, которая пройдет в библиотеке им.

Еще больше идей

Если хочется почувствовать украинскую идентичность "на вкус" стоит спланировать вкусные посиделки в лучших заведениях с украинской кухней: "100 лет назад вперед" от Евгения Клопотенко, "О'Панас" возле м. Университет, "Последняя Баррикада" на Майдане Независимости, SHO – одна из крупнейших гастро–платформ с блюдами украинской кухни, Prynada Ukrainian cafe - современный взгляд на старые традиции и другие.

Семейные парковые прогулки также могут стать частью ваших выходных и подарить развлечения на аттракционах, интересные анимационные мероприятия и панорамные виды праздничного города.

Кинотеатры столицы предлагают получить водоворот эмоций на таких сеансах, как: "Плохие 2", "Как приручить дракона" и "Безумные гонки" (мультфильмы); "Никто 2" и "Свадьба моей мамы" (комедии); "Оружие" (фильм ужасов), "Хаген – В долине Нибелунгов" (фэнтези 18+) и другие.

