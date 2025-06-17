Голливудская легенда и друг Украины в главной роли: почему серию фильмов 'Война глазами животных' должен посмотреть каждый

В Нью-Йорке(США) на международном кинофестивале Tribeca состоялась мировая премьера украинского киноальманаха "Война глазами животных". В одной из серий фильма главную роль сыграл голливудская легенда и друг Украины оскароносный Шон Пенн (серия "Орел" реж. М. Слабошпицкий), а саундтреком стал хит всемирно известной группы "Imagine Dragons".

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И Шон Пенн, и Imagine Dragons активно поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения, каждый раз напоминая о войне, которую мы все переживаем. Поэтому OBOZ.UA предлагает разобраться, о чем этот фильм и почему его стоит посмотреть каждому.

Съемки фильма проходили в Украине и США, а первый трейлер антологии был представлен на Берлинском МКФ. Сюжет проекта рассказывает о зверях, страдающих от экоцида в результате войны в Украине.

Как пишет Cinemasters, Шон Пенн считается одним из самых откровенных актеров в Голливуде, когда речь идет о международных конфликтах, ведь он сделал себе имя не только как актер, но и как активист.

И сейчас он снова показал, что неравнодушен к страшным реалиям этого мира. Актер стал исполнителем главной роли в финальной новелле "Орел" киноальманаха "Война глазами животных" – фильма-антологии, состоящего из семи короткометражных серий, снятых с участием различных украинских художников. Этот фильм не является документальным, но его трудно назвать и фильмом с прямой сюжетной историей – это сложное и правдивое сочетание обоих видов.

События истории, где снялся голливудский актер, разворачиваются в начале полномасштабного вторжения в Чернобыльском заповеднике, куда юный звукооператор отправился по заказу зарубежного продюсера для записи голосов редких птиц.

Что же касается саундтрека, то по мнению авторов киноальманаха, музыка Imagine Dragons способна расширить аудиторию желающих посмотреть фильм и усилить влияние смыслов, которые они хотели донести, пишет Tribecafilm.

"Сила музыки заряжает зрителя не меньше сюжета и героев, тем более, что мысли и действия этих международных звезд звучат в унисон с Украиной уже почти три года", – уверен автор идеи и продюсер фильма Олег Кохан.

Главной целью фильма было показать миру, что экологические катастрофы не должны ограничиваться границами государства. Животные даже тяжелее людей переносят ужас войны, потому что в отличие от нас, они не только боятся, но и не понимают, что происходит. Фильм призывает услышать, что это всегда международная проблема, и уникальные заповедники не удастся отстроить, как заводы, потому что они исчезнут навсегда.

Как рассказали нам в SOTA Cinema Group, все истории антологии основаны на реальных событиях, а каждый из авторов добавляет свой маршрут в общую карту путешествия зрителя - от истории мальчика, который вместе с коровой спасается из оккупированного села через аллегорическую подводную сказку на фоне разрушенного войной моря до драйвового Киева, который газлайтит будто "все нормально". Но все истории "Войны глазами животных" объединены одной темой - эмпатией к жертвам этой войны.

Во время Tribeca Festival киноальманах посмотрело около 500 зрителей. Украинская премьера "Войны глазами животных" состоится осенью 2025 года, после чего киноальманах выйдет во всеукраинский и международный прокат и появится на стриминговых платформах. И каждый, кто посмотрит киноальманах в любой стране мира, сможет присоединиться к сбору средств на помощь людям и животным, пострадавшим от войны – промокод будет расположен в титрах фильма. Ведь на самом деле, кто кого больше спасает во время войны: люди животных или животные людей, это еще большой вопрос.

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