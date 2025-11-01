В Танзании в ходе протестов против результатов выборов погибли около 700 человек

По данным оппозиции, во время протестов против выборов в Танзании на этой неделе погибли сотни людей. Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека подтвердило по меньшей мере десять жертв в трех городах, отметив необходимость расследования.

Видео дня

Об этом рассказывает Reuters. По данным издания, министры иностранных дел Великобритании, Канады и Норвегии в совместном заявлении призвали правительство Танзании воздержаться от насилия и уважать права граждан.

Количество пострадавших

Главная оппозиционная партия Танзании сообщила, что со среды в результате протестов против результатов выборов погибли около 700 человек. Такие данные базируются на отчетах врачей, которые фиксировали массовые травмы и смерти. Протестующие вышли на улицы после того, как с гонки устранили двух ключевых соперников действующего президента страны.

Управление ООН по правам человека подтвердило данные о смерти по меньшей мере десяти человек в городах Дар-эс-Салам, Шиньянга и Морогоро. По словам очевидцев, местные правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ и оружие. Также сообщают о смерти случайных прохожих, которых полиция ошибочно приняла за участников протеста.

Позиция местных властей

Министр иностранных дел Махмуд Табит Комбо опроверг данные о сотнях жертв. Чиновник заявил, что данные оппозиции "значительно преувеличены", а насилие против людей "вызвали криминальные элементы".

На фоне протестов местные власти ввели комендантский час. Также, по словам жителей страны, наблюдаются перебои с доступом к Интернету.

Заявление ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к"тщательному и беспристрастному расследованию" случаев чрезмерного применения силы. Также он выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Иерусалиме сотни ультраортодоксальных мужчин вышли на протест против обязательной военной службы в Армии обороны Израиля. После завершения молитвенного митинга между демонстрантами и полицией вспыхнули столкновения, во время которых погиб подросток.

– 18 октября, Соединенными Штатами Америки прокатилась волна масштабных протестов против политики администрации президента Дональда Трампа. Во многих американских городах люди вышли на митинги под лозунгом No Kings (Без королей), пытаясь напомнить властям, что США являются демократической страной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!