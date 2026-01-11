Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: поскольку возможность утечки газа есть всегда, прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Какой тариф на газ установили с 1 января 2026 года

В то же время, в январе 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Т.е., повышения тарифа в связи с Новым годом не произошло. Эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до этого срока. При этом само было решение принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, тариф на электроэнергию в Украине ныне составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – после чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

