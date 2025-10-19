Протесты No Kings: Вэнс отличился провокацией, а Трамп 'полил' протестующих дерьмом. Видео

В субботу, 18 октября, по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна масштабных протестов против политики администрации президента Дональда Трампа. Во многих американских городах люди вышли на митинги под лозунгом No Kings (Без королей), пытаясь напомнить властям, что США являются демократической страной.

Видео дня

В ответ на массовые протесты соратник Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс откровенно поиздевался над людьми, выступившими против политики арестов и депортации мигрантов, развертывания войск в штатах и приостановления работы правительства, опубликовав сгенерированное видео с Трампом в короне, глава Белого дома сообщение Вэнса оценил – и продолжил провоцировать протестующих.

Вице-президент США опубликовал издевательское сообщение

В разгар протестов в США, во время которых миллионы американцев вышли на улицы с лозунгом No Kings, протестуя против политики администрации Трампа, Вэнс проявил публичное пренебрежение к своим согражданам, которые воспользовались конституционным правом на протест.

В своем аккаунте в социальной сети Bluesky он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с "коронованным" Трампом.

В этом видео Трамп надевает на голову корону, накидывает на плечи королевскую мантию и поднимает вверх меч. А перед ним опускаются на колено и низко склоняют головы представители Демократической партии США, в частности бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Никаких комментариев к этому "шедевру" Вэнс не оставил. Да и в других соцсетях, в частности в Х, это видео вице-президент США не опубликовал.

Трамп оценил провокацию Вэнса – и продолжил ее

Дональду Трампу, который ранее заявлял, что он "не является королем", как называют его протестующие, "творчество" Вэнса, судя по всему, пришлось по душе: в своей соцсети Truth Social он опубликовал это самое видео.

Более того, президент США решил пойти еще дальше – и запостил уже собственный ролик, созданный с помощью ИИ. На нем Трамп – опять же с короной на голове – сидит за штурвалом истребителя с названием "Король Трамп", который летает над протестующими и сбрасывает им на головы потоки то ли грязи, то ли нечистот.

Как писал OBOZ.UA, накануне в США прошли масштабные акции протеста против политики Трампа и его администрации. Акции под лозунгом "Без королей" прошли в более чем 2 600 локаций и имели целью выразить недовольство американского общества действиями Белого дома против иммигрантов и трансгендеров, сокращением льгот и доступа к медицине, ростом борьбы с инакомыслием и авторитаризма.

Американцы выразили публичное несогласие со стремлением Трампа отправить войска Национальной гвардии в города США, его иммиграционными рейдами и сокращением иностранной помощи и внутренних программ, которые поддерживают демократы. Многие участники протестов также держали в руках плакаты с требованием импичмента 47 президента США.

По данным организаторов акции протеста, на улицы во всех 50 штатах страны вышли около 7 миллионов человек.

