У Рамзана Кадырова отказали почки, ему срочно ищут замену — источники

На России начали в ускоренном режиме искать замену главе Чечни Рамзану Кадырову. Это связано с ухудшением его состояния здоровья.

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. По их информации, наиболее вероятными кандидатами на замену Кадырова являются его старший сын Ахмат, Магомед Даудов и Апти Алаудинов.

Источники отмечают, что у чеченского лидера отказали почки и сейчас он находится в собственной больнице в Чечне. Кроме того, к нему из разных уголков мира съехались члены семейного клана.

Что предшествовало

Ранее украинофоб Рамзан Кадыров практически отошел от прямого управления республикой по состоянию здоровья. По данным СМИ, ему установили нефростому (катетер, который выводит мочу прямо из почки, минуя мочеточники и мочевой пузырь, в специальный наружный мешок).

25 декабря он был экстренно госпитализирован в Москве. Он некоторое время находился в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, куда его доставили в указанные сутки на реанимобиле, а затем вернулся в Грозный.

Как сообщал OBOZ.UA, Кадыров фактически дал понять, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего 17-летнего сына Адама, который, по его словам, повторяет его собственный путь.

