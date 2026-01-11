Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В декабре 2025 года украинцы провели 42 183 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинули 19 045 абонента.

От Vodafone ушел 15 501 абонент. От lifecell – 7 445. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 66 абонентов.

"ТриМоб" – 116.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 23 520 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 10 333 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 8 308.

На "Интертелеком" – 14.

На "ТриМоб" – 8.

Таким образом, констатируется, в прошлом месяце lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 16 065 новых подключений.

Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!