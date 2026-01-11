Непогода направляется в восточные области: синоптики предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

В воскресенье, 11 января, погода в Украине почти везде будет по-настоящему зимней с ночными и дневными морозами, в ряде регионов – с осадками в виде снега и дождя. Похолодание продолжает свое движение в сторону восточных областей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На юге, востоке, а днем и в большинстве центральных областей будет облачно, пройдет снег и дождь.

В юго-восточной части Украины, днем и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем составит 5-10 градусов мороза. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму будет теплее – ночью и днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

На остальной территории страны будет облачно с прояснениями, в основном без осадков, лишь в западных областях днем ожидается небольшой снег; на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью – 15-20, днем 9-14 градусов мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области 11 января будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 15-20, а днем 9-14 градусов мороза. В Киеве ночью 16-18 ниже нуля, днем 10-12 градусов мороза.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (І уровень опасности, желтый). Погодные условия в юго-восточной части страны, а днем и на Харьковщине – значительный снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с – могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Как сообщал OBOZ.UA, экстремально низкая температура воздуха в Украине в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов, сказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

