В Израиле ультраортодоксальные мужчины вышли на протест против военной службы: один подросток погиб. Видео

В Иерусалиме сотни ультраортодоксальных мужчин вышли на протест против обязательной военной службы в Армии обороны Израиля. После завершения молитвенного митинга между демонстрантами и полицией вспыхнули столкновения, во время которых погиб подросток.

Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что молодой парень залез на недостроенную высотку и сорвался вниз. Его смерть шокировала участников акции и резко изменила ход событий – митинг был досрочно завершен, а правоохранители начали расследование.

Массовые протесты против военного призыва в ЦАХАЛ

Молитвенный митинг харедим собрал сотни тысяч участников у входа в Иерусалим. Участники выступали против решения израильских властей об обязательном призыве студентов ешив в Армию обороны Израиля.

Несмотря на официальное завершение события, сотни молодых мужчин отказались расходиться. Они столкнулись с подразделениями пограничной полиции, которые пытались сдержать толпу.

Смерть на строительной площадке

Гибель подростка произошла, когда группа протестующих пыталась прорваться на территорию стройки. Один из них, по одним данным, 15-летний парень, который поднялся на высоту и упал. Погибший мог покончить жизнь самоубийством.

Также в прессе появилась информация, что жертвой стал 20-летний Менахем Мендель Лицман, который, по сообщениям, упал с 20-го этажа здания. Полиция проводит расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Свидетель происшествия, студент ешивы Йосеф Гоффман, рассказал The Times of Israel, что он глубоко опечален трагедией. Он отметил, что обычно не участвует в подобных акциях, но в этот раз пришел, поскольку митинг поддержали ультраортодоксальные партии в Кнессете.

Ведущий митинга призвал толпу разойтись мирно после известия о гибели юноши. Однако на улицах города еще долго продолжались локальные столкновения между полицией и протестующими.

Правоохранители Израиля рассматривают все возможные версии трагедии, включая несчастный случай и самоубийство. Расследование продолжается.

Кто такие харедим и почему они не служат в Армии обороны Израиля

Харедим – это обобщающее название и в определенной степени самоназвание различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и за его пределами. Эти общины строго придерживаются консервативных обычаев, сложившихся в европейском еврействе до XX века, а также традиционных канонов иудаизма. Члены ультраортодоксального сообщества считают главной ценностью изучение Торы и выполнение заповедей.

В Израиле харедим составляют более миллиона человек, где-то 12-13% от всего населения (к 2050 году каждый четвертый израильтянин может быть ультраортодоксом). Их интересы в политике представляют религиозные партии, выступающие против нарушений законов Торы на государственном уровне. Депутаты Кнессета из числа харедим обычно принципиально не занимают министерские должности, но иногда руководят министерствами на должностях заместителей министров.

Такое значительное сообщество не вовлечено в охрану государства. Большинство харедим выступают против привлечения в армию. В то же время остальные израильтяне поддерживают мобилизацию членов ультраортодоксальных общин.

Юноши-харедим, которые учатся в ешивах, традиционно освобождаются от службы в армии со времени создания Израиля. Сначала это касалось лишь нескольких сотен человек, но с годами их количество существенно возросло.

В 2002 году был принят Закон Таля, который автоматически предоставлял им отсрочку от призыва до 22 лет. После этого они могли либо продолжить обучение, либо выбрать сокращенную военную или альтернативную службу; при этом им запрещалось работать.

Закон действовал до 2012 года, когда его признали неконституционным. Сейчас харедим обязаны являться на призывные пункты, но фактически их призыв часто откладывают.

Для тех, кто хочет служить, в 2002 году создали батальон "Нецах Егуда", учитывающий религиозные требования: разделение полов, кошерное питание, изучение Талмуда. В нем служат не только харедим, но и религиозные сионисты.

Большинство религиозных сионистов проходят службу через программу "Хесдер", совмещая ешиву с армией в течение пяти лет.

В Израиле только 47% мужчин-харедим официально работают, тогда как среди женщин этот показатель составляет 81%. Основной доход семей часто обеспечивает жена, дополненный государственными дотациями, хотя часть харедим принципиально избегает любых контактов с государством.

Несмотря на традиционные запреты, все больше ультраортодоксальных евреев (харедим) пользуются интернетом. Исследование Израильского института демократии показало, что две трети харедим используют сеть для базовых потребностей – электронной почты, работы, госуслуг и банкинга. Около половины из них также активны в соцсетях. Хотя большинство харедим до сих пор избегают телевидения, но они используют "кошерные" телефоны, с помощью которых можно только совершать и принимать звонки с "благословенных" номеров, идентифицированных по коду 05331. В таких гаджетах отсутствует камера и доступ к интернету.

Большинство харедим живут в специализированных городах или кварталах, таких как Бней-Брак, Модин Илит или Меа Шеарим в Иерусалиме. Подобные общины также существуют в США и Канаде – в частности в Бруклине, Торонто, Монреале и ряде городков в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В июле 2025 года несколько десятков протестующих собрались у входа в Иерусалим, требуя от правительства призвать ультраортодоксальных мужчин в Армию обороны Израиля на фоне усиленных призывов принять закон о создании харедим. Демонстранты отметили, что сейчас ЦАХАЛ страдает от острой нехватки личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ "нанести немедленные и мощные удары в секторе Газа". Причиной такого решения стали нарушения со стороны ХАМАС.

