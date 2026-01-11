Свет по графикам, однако не везде: что происходит с электроэнергией и водоснабжением в Киеве 11 января

В Киеве 11 января, действуют графики отключений электроэнергии, однако в части Печерского и Голосеевского районов и на Левом берегу применяются экстренные отключения. В домах с централизованным водоснабжением вода отсутствует из-за неисправности на ТЭЦ, горячую обещают после ремонта, при этом киевляне массово жалуются на то, что информация о графиках не соответствует действительности.

По информации энергетиков, в части Печерского и Голосеевского районов, а также на Левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В этих районах графики почасовых отключенийвременно не действуют.

В то же время, в социальных сетях поступают многочисленные обращения от жителей разных районов столицы. Люди сообщают о полном отсутствии света, перебоях с водой и теплоснабжением. В то же время четкого прогноза относительно полного восстановления электроснабжения пока нет.

Кроме электроснабжения, киевляне сталкиваются и с перебоями в водоснабжении. Как выяснил OBOZ.UA, позвонив в соответствующие службы, в домах с централизованным водоснабжением горячая вода сейчас отсутствует из-за технической неисправности на одной из теплоэлектроцентралей. Горячее водоснабжение планируют восстановить после завершения ремонтных работ на ТЭЦ, однако точные сроки пока не называют.

По словам народного депутата Украины Сергея Нагорняка в комментарии СМИ, больше всего во время последней атаки пострадало левобережье столицы. Кроме этого, в трех районах города возникли перебои с холодным и горячим водоснабжением, а иногда и с теплом. Он отметил, что энергетики активно работают над ликвидацией последствий атаки и постепенно восстанавливают питание.

По его словам, сейчас ситуацию осложняет и прогноз погоды. По данным синоптиков, с 10 января в Украине ожидаются затяжные морозы от -15 до -20 градусов минимум на неделю, это означает дополнительную нагрузку на энергосистему, даже без учета постоянных атак со стороны РФ.

Впрочем, Сергей Нагорняк уверяет, что украинская энергосистема выдержит этот вызов. Основной опорой остается атомная генерация, которая сегодня обеспечивает около 60% потребленной электроэнергии, а в отдельные периоды до 70%.

Именно благодаря стабильной работе атомных электростанций Украина имеет возможность проходить зиму без масштабного коллапса, несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры. Вместе с тем Нагорняк не исключает, что в условиях сильных морозов и новых атак возможно увеличение продолжительности отключений. Речь идет не о полном блэкауте, а о дополнительной очереди или продлении времени ограничений в некоторые дни.

