В Стокгольме нашли мертвым дипломата, подозреваемого в шпионаже: что известно о деле

В столице Швеции Стокгольме нашли мертвым дипломата, которого подозревали в шпионаже. По данным местных СМИ, речь идет о сотруднике шведского Министерства иностранных дел, который в последнее время работал как посол, в частности в стране, "имеющей очень напряженные отношения с Западом".

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Около недели назад по подозрению в несанкционированном использовании секретной информации мужчина был задержан, однако во вторник его отпустили под залог, а через несколько дней нашли мертвым. Подробности сообщает Expressen.

Как пишет издание, тело подозреваемого в шпионаже сотрудника МИД Швеции нашли в Стокгольме. Утром в субботу, 17 мая, смерть дипломата подтвердил его адвокат Антон Странд.

"Эту чрезвычайно трагическую новость я узнал сегодня утром. Мои мысли, конечно, с семьей", – заявил юрист, добавив, что его клиент "умер ночью".

Министерство иностранных дел также подтвердило Expressen, что сотрудника зарубежной службы нашли мертвым. Причины смерти не уточняются.

Фамилия умершего также не разглашается. Однако известно, что он на протяжении многих лет работал в МИД Швеции и долгое время находился за пределами Европы. В течение последних нескольких лет возглавлял посольства Швеции в разных странах, одна из которых "имеет очень напряженные отношения с Западом".

Недавно этому высокопоставленному дипломату правоохранительные органы страны сообщили о подозрении в шпионаже, в минувшие выходные его задержали в ходе операции Säpo. Во время задержания силовики выбили дверь в доме сотрудника МИДа.

Через несколько дней после задержания дипломата выпустили под залог, не снимая с 50-летнего мужчины статуса подозреваемого.

"Я пришел к выводу, что оснований для задержания лица больше нет. Предварительное расследование сейчас продолжается без задержания лица", – заявлял тогда сообщил главный прокурор Пер Линдквист из Подразделения национальной безопасности.

Сам дипломат свою причастность к противоправным действиям отрицал. После освобождения он заявил о нападении и неправомерном поведении в полицию. По его словам, во время задержания к нему применили физическую силу, после чего на его теле остались многочисленные синяки.

"Я связался со специальными следователями, чтобы подтвердить получение сообщения моего клиента после ареста относительно нападения и неправомерных действий. Я буду внимательно следить за рассмотрением этого вопроса, поскольку мой клиент четко заявил, что это для него важно", – заявлял тогда адвокат подозреваемого.

Мужчине инкриминировали причастность к грубому несанкционированному использованию секретной информации в период с 1 по 11 мая этого года, что, по версии следствия, могло нанести ущерб безопасности Швеции. Вместе с дипломатом также был задержан (а впоследствии отпущен из-под стражи) представитель курдского самоуправления Шияр Али.

Правоохранители также расследовали возможную связь ныне умершего с Тобиасом Тайбергом, шведским дипломатом, ушедшим в отставку через несколько часов после назначения новым советником по вопросам национальной безопасности Швеции. Причиной для отставки стал секс-скандал: в правительственные учреждения неизвестные прислали фото Тайберга (ранее работавшего послом в Украине и Афганистане) в обнаженном виде. Тот факт, что дипломат добровольно не рассказал о существовании этих снимков, признали серьезным препятствием для продолжения его работы на новой должности.

По информации шведских СМИ, подозрения в отношении Тайберга связаны с подозрениями в отношении найденного мертвым дипломата, однако они не уточняют, что именно их связывало.

Напомним, ранее стало известно, что в Гамбурге нашли мертвой автора бестселлеров о русских. Тело 58-летней Александры Фрелих, прославившейся сатирическими романами о жизни с русскими, обнаружили 22 апреля в плавучем доме на Эльбе. Полиция подтвердила, что причиной смерти стала травма головы от удара тупым предметом. Дело квалифицировали как умышленное убийство.

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