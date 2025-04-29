В Гамбурге нашли мертвого автора бестселлеров о россиянах: говорят об ударе тупым предметом

В Гамбурге найдена мертвой немецкая писательница Александра Фрелих, известная благодаря сатирическим романам о жизни с русскими. Тело 58-летней женщины обнаружили 22 апреля в плавучем доме на Эльбе.

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Об этом сообщает DW. Ее нашел один из сыновей. Полиция подтвердила, что причиной смерти явилась травма головы от удара тупым предметом. Дело квалифицировано как умышленное убийство.

Правоохранители пока не называют подозреваемого, но рассматривают версию возможного причастного из близкого окружения погибшей. Один из родственников Фрелих, по неофициальной информации, уже попал в поле зрения следствия.

Фрелих получила популярность в 2012 году после выхода книги "Моя российская свекровь и другие катастрофы", ставшая бестселлером по версии Der Spiegel. Роман был вдохновлен личным опытом писательницы – ее браком с выходцем из России, отцом двух сыновей. Продолжение истории – "Путешествия с россиянами" – вышло в 2014 году.

В своих книгах Фрелих часто с юмором описывала быт, межкультурные конфликты и курьезы, с которыми сталкивалась в семейной жизни. Писательница также работала журналисткой в таких изданиях как Der Stern, Petra и Freundin, а свою медийную карьеру начинала в Киеве, развивая женские журналы в Украине.

Напомним, в Германии при неизвестных обстоятельствах погиб 18-летний украинский футболист Александр Шворак. О трагедии сообщил его родной клуб – детско-юношеская футбольная школа "Тайм" из Ковеля, при этом не раскрыв подробностей произошедшего.

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