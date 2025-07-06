В Бедминстере, штат Нью-Джерси, днем 5 июля срочно подняли в воздух истребитель F-16 для защиты гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Военный самолет перехватил борт авиации общего назначения, который нарушил временное ограничение воздушного пространства над этим районом.

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Об этом сообщило Reuters. Агентство ссылается на ответ командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Военные проинформировали, что инцидент произошел около 14:39 по местному времени в субботу. К тому же это было уже пятое несанкционированное вторжение в запрещенное воздушное пространство.

Представитель NORAD подтвердил, что на перехват вылетел истребитель F-16. Он совершил так называемый маневр "лобового столкновения" для привлечения внимания гражданского пилота. В итоге самолет безопасно вывели из района Бедминстери.

В Белом доме происшествие не прокомментировали. В то же время командование сообщило о многочисленных подобных инцидентах в течение последних недель.

Военные призвали пилотов авиации общего назначения проверять все сообщения перед вылетом в районе, где расположен гольф-клуб американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российский диктатор Путин рассыпался в комплиментах Трампу, восхитившись его мужеством и настойчивостью на "сложном пути" возвращения к власти. В частности, военный преступник напомнил, что тот пережил не одно покушение на жизнь.

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