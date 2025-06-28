Завербовали киллеров: Иран готовил покушения на Трампа и Помпео – WP

Иран готовил покушение на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Во время его предвыборной кампании, в сентябре 2024 года, в США прибыли иранские киллеры, однако разведка обнаружила угрозу и предупредила штаб Трампа, после чего охрану кандидата усилили.

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Тегеран и до того пытался физически ликвидировать американских топ-чиновников, в частности иранские киллеры совершили попытку убить уже бывшего на тот момент госсекретаря США Майка Помпео, работавшего в Белом доме во времена первого президентского срока Трампа. Об этом говорится в материале The Washington Post.

На самом деле об иранских попытках физической ликвидации Трампа во время избирательной гонки написали авторы книги о президентской кампании действующего президента. Написанная Джошем Доси, Тайлером Пейджером и Айзеком Арнсдорфом книга "2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку", как ожидается, увидит свет в июле.

Авторы книги утверждают, что в сентябре 2024 года американская разведка проинформировала предвыборный штаб Трампа о пребывании на территории США иранских киллеров. А уже через полтора месяца спустя в Штатах был арестован мужчина, которого назвали "иранским агентом": он якобы готовил покушение на Трампа. Правда, этим задержанием дело и ограничилось.

Однако предупреждения об угрозах со стороны Ирана существенно повлияли как на ежедневное поведение самого Трампа и членов его команды, так и на маршруты кандидата и меры безопасности во время избирательной кампании.

В офисе штаба были установлены датчики химического оружия, а в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго патрулировал робот-детектор взрывчатки, сотрудники носили оружие, а политический директор кампании Джеймс Блэр держал под столом бронежилет. После получения угроз Республиканский национальный комитет выставил охрану возле дома одного из руководителей кампании.

Также в книге отмечается, что Трамп вынужден был ограничить игру в гольф, что негативно повлияло на его эмоциональное состояние.

Что касается передвижений кандидата, то Служба безопасности убедила Трампа путешествовать самолетом, который принадлежит инвестору Стиву Виткоффу, нынешнему спецпосланнику США на Ближнем Востоке. Временами также использовались самолеты-приманки и сопровождение транспортными средствами по взлетно-посадочной полосе.

Команда Трампа изменила схемы сборов и перемещения, а во время одного инцидента агенты Секретной службы приказали кандидату быстро садиться в самолет и держать голову низко из-за риска атаки снайперов или ракетного удара.

The Washington Post отмечает, что американские правоохранители сейчас расследуют возможную причастность лиц, готовивших покушения на Трампа, к иранским спецслужбам. Однако по состоянию на момент публикации материала таких связей им обнаружить не удалось.

"Эти детали добавляют новый контекст к решению президента в минувшие выходные санкционировать бомбардировки для уничтожения ядерного потенциала Ирана, хотя пока неизвестно, насколько эти события повлияли на решение Трампа", – отмечает издание.

Между тем авторы книги утверждают, что еще до осени 2024-го иранские агенты по меньшей мере трижды пытались ликвидировать американских топ-чиновников. В частности, в Париже в 2022 году они совершили покушение на бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

В книге отмечается, что иранские агенты узнали, в каком отеле остановился чиновник времен первой каденции Трампа, и попытались его убить. Покушение оказалось неудачным, однако ни его подробностей, ни обстоятельств, при которых Помпео удалось спастись, авторы книги не приводят.

Описывая эти попытки покушений, якобы устроенные Тегераном, авторы книги ссылаются на интервью с сотнями человек, включая представителей избирательного штаба, Белого дома, силовых ведомств, а также на служебные заметки, электронную переписку, записи в календарях и аудиофайлы.

Сам Помпео в свое время также утверждал, что член иранского Корпуса стражей Исламской революции, который был обвинен в заговоре с целью убийства Болтона, также планировал нанять киллера для покушения на него самого за вознаграждение в 1 миллион долларов. По его словам, план покушения был хорошо спланированным, и нападавшие следили за его домом и офисом. Политик отметил, что и другие граждане США, включая бывших должностных лиц администрации Трампа, военных и гражданских, остаются в списке целей иранских спецслужб.

Напомним, ранее Трамп передумал смягчать санкции против Ирана. Как пояснил он сам, на его решение повлияло "наглое заявление" духовного лидера Ирана Али Хаменеи об иранской победе в войне с Израилем. Трамп также намекнул, что Хаменеи должен быть благодарен лично ему за то, что до сих пор жив.

На заявление Трампа уже отреагировали в Иране. Так, глава МИД страны Аббас Арагчи, который заявил, что президенту США "стоит отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи, если Вашингтон искренне стремится заключить сделку с Тегераном".

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