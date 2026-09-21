В Румынии задержали пророссийского бывшего кандидата в президенты Джорджеску: в чём его обвиняют

В Румынии в понедельник, 21 сентября, правоохранительные органы задержали бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску и провели обыск в его доме в Могошоае, уезд Илфов. В деле речь идет о миллионных убытках, а следствие проверяет возможную причастность политика к организованной преступной группе.

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Об этом сообщило румынское издание Digi24 со ссылкой на судебные источники и заявление Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). По завершении обыска Джорджеску должны доставить в штаб-квартиру DIICOT для допроса.

По данным следствия, дело касается создания организованной преступной группировки и мошенничества с особо тяжкими последствиями. Потерпевшему, по версии правоохранителей, нанесли ущерб на сумму более 1,1 млн евро.

Прокуроры утверждают, что в сентябре 2021 года трое человек — двое граждан Румынии и гражданин Италии — создали организованную группу, действовавшую под руководством Джорджеску. Ее участники выдавали себя за состоятельных бизнесменов и руководителей иностранных компаний, которые якобы могли предоставить предпринимателям крупные кредиты.

При этом потенциальным заемщикам они выдвигали условие о предоставлении финансовых гарантий для получения средств.

Один из потерпевших, по данным следствия, должен был получить кредит на 6 млн евро. Его убедили перечислить более 1 млн евро в качестве гарантии.

Впоследствии мужчине якобы предложили увеличить сумму займа до 15 млн евро, но при условии дополнительного залога. После этого он перечислил ещё 100 тысяч евро.

В DIICOT сообщили, что правоохранители провели в общей сложности пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпане и Буфтеа.

После обыска в доме Джорджеску его должны доставить в центральный офис DIICOT для допроса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Келин Джорджеску не смог баллотироваться на пост президента Румынии на выборах в мае 2025 года. В марте Конституционный суд страны отклонил его апелляцию относительно недопуска к выборам, после чего решение осталось в силе.

На президентских выборах 2024 года Джорджеску участвовал как независимый кандидат и неожиданно занял первое место в первом туре. Впоследствии результаты голосования были аннулированы, а румынские правоохранительные органы начали расследование обстоятельств его избирательной кампании.

Джорджеску также неоднократно высказывался об Украине и войне. В частности, он говорил о возможном территориальном разделе Украины, утверждая, что Северная Буковина должна отойти к Румынии, а Львов — к Польше. Политик также называл Украину "вымышленным государством".

В феврале 2025 года Джорджеску задержали румынские правоохранительные органы. Ему предъявили ряд обвинений, в частности в подстрекательстве к действиям против конституционного строя Румынии, распространении ложных сведений, создании организаций фашистского или антисемитского характера и продвижении культа военных преступников.

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