Хотел 'поделить' Украину, но потерпел фиаско: пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску уходит из политики

Пророссийский бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что уходит из политики. Он решил "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

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Соответствующее видео Джорджеску обнародовал на своей странице в Facebook. В ролике он также отметил, что не является членом ни одной политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные должности.

Политик пояснил, что сейчас он хочет посвятить время своей семье, которая нуждается в спокойствии и здоровье, особенно после всех последних событий. В то же время Джорджеску не исключает возвращения к политической жизни в будущем.

"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", – заявил он.

Что известно о Кэлине Джорджеску

Кэлин Джорджеску родился 26 марта 1962 года в Бухаресте, Румыния, в семье интеллигентов. Его отец, Скарлат Джорджеску, был известным агрономом и автором университетского учебника, а мать, Анета Попеску, работала в Институте геодезии и впоследствии в министерстве сельского хозяйства. Следуя семейному делу, Келин Джорджеску в 1986 году окончил престижный Агрономический институт (ныне университет).

После выпуска он получил должность инженера по благоустройству в городке Фегераш Брашовского уезда. Однако после победы революции и падения режима Чаушеску вернулся в Бухарест, где поступил в аспирантуру Национального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института по улучшению земель, в отдел эрозии почв.

В 1991 году молодой эколог Келин Джорджеску возглавил Управление по вопросам окружающей среды Сената румынского парламента. В следующем году он стал советником министра окружающей среды Марчиана Блеагу, а также был избран президентом Ассоциации "Молодой эколог Румынии", которую возглавлял до 1996 года.

В 1997-1998 годах Джорджеску занимал должность генерального секретаря в Министерстве окружающей среды. Позже он учился в Великобритании как стипендиат британского правительства. В течение последующих лет Джорджеску активно повышал свою квалификацию за рубежом, в частности в США и на стажировках в ЕС.

С 2000 по 2011 год он был исполнительным директором Национального центра устойчивого развития, созданного в 1997 году под эгидой Румынской академии как агентства Программы развития ООН. Келин Джорджеску координировал разработку правительственных экологических программ, получив реноме главного румынского специалиста по проблемам охраны природной среды.

С середины 2000-х годов Джорджеску переходит к международной политике. Он работает в МИД Румынии, где возглавляет Директорат международных экономических организаций. В 2006-2012 годах Келин Джорджеску занимал должность исполнительного директора Института проектов по инновациям и развитию.

С 2010 по 2012 год он был Специальным докладчиком ООН по вопросам неблагоприятных последствий незаконных перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В 2013 году Джорджеску был избран президентом Европейского центра поддержки Римского клуба в Винтертуре (Швейцария). С 2015 года более года он работал исполнительным директором Института Глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуке.

В 2021 году Джорджеску попытался создать собственный политический проект – движение "Земля предков", но он не имел успеха, поскольку румын больше интересовали другие проблемы, в частности экономика, а не "экофашизм".

В том же 2021 году Джорджеску начинает преподавательскую деятельность в Национальном университете науки и техники "Политехника Бухарест". В случае Джорджеску эта работа стала путем к большой политике. И не просто политики, а с нотками скандала, ведь Джорджеску является фанатом румынских фашистов, которые воевали на стороне Гитлера во Второй мировой войне.

Заявления румынского политика

Так, в ноябре 2020 года Джорджеску заявил, что румынский диктатор Ион Антонеску и создатель ультраправого движения "Легион Архангела Михаила" (он же – "Железная гвардия") Корнелиу Кодряну являются героями. В феврале 2022 года Джорджеску повторил свою апологию румынских фашистов. Эти одиозные заявления вызвали скандал, и против него возбудили уголовное дело за оправдание геноцида.

В октябре 2024 года Джорджеску сам баллотировался в президенты как независимый кандидат и 24 ноября шокировал всех. Первое место в первом туре стало настоящей сенсацией и серьезным сигналом о том, что в Румынии не все в порядке.

Залогом успеха Джорджеску стали соцсети, которые разрушили барьеры между маргиналами и мейнстримом. Во время президентской кампании осени 2024 года Джорджеску вел прямые эфиры из церкви и снимал свои занятия по дзюдо, а в перерывах делал громкие заявления, апеллируя к "славному прошлому" и разоблачая недостатки евроинтеграции.

Ролики Джорджеску стали вирусными и мгновенно получили большую популярность среди простых людей. Его довольно примитивный популизм понравился румынам. Стоит отметить, что Джорджеску является сторонником теории заговора и утверждает, что российско-украинская война ведется в интересах американских производителей оружия.

"Ситуацией в Украине явно манипулируют в интересах спровоцировать конфликт, который бы финансово помог военному комплексу США, военной промышленности США", – говорил Джорджеску в конце 2021 года.

Москве такие заявления понравились, некоторые пропагандисты РФ прямо назвали господина Келина "кандидатом, который поддерживает Россию". После первого шока от победы фаната фашистов на выборах президента действующая власть Румынии решила не сидеть, сложа руки. Началось расследование, которое быстро выявило истинные причины электорального чуда. Оказалось, что сенсационный успех в TikTok и других соцсетях – не случайность, а хорошо спланированная схема, за которой стоит Россия.

Стоит заметить, что одной из тем риторики Джорджеску стал раздел Украины. Он утверждал, что Северная Буковина должна отойти к Румынии, а Львов – к Польше. Политик отмечал, что якобы Украина – это "вымышленное государство". Также Джорджеску высказывал мнение, что Запад является плохим и надо отходить от его ценностей.

Это привлекло внимание новой власти США – вице-президент Джей Ди Вэнс в своей мюнхенской речи 14 февраля 2025 года сделал Джорджеску центральной фигурой своих вербальных конструкций и обвинений Европы в нарушении свободы слова и предательстве идеалов демократии.

26 февраля 2025 года румынские спецслужбы провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали Кэлина Джорджеску. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к действиям против конституционного строя Румынии, распространении ложных сведений, создании организаций фашистского или антисемитского характера и продвижении культа военных преступников. Параллельно прошли обыски у представителей команды политика. Были найдены новые доказательства работы команды Джорджеску на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску, в которой он настаивал на том, что именно Конституционный суд, а не ЦВБ должен был проверять соответствие требованиям и основным условиям для кандидата на пост президента. Таким образом, пророссийский политик не смог баллотироваться на пост президента во время выборов в Румынии в мае этого года.

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