В России заявили, что готовы нацелить ядерное оружие на Эстонию: Песков выступил с угрозами

Россия нацелит свое ядерное оружие на Эстонию, если на ее территории будет размещено такое же оружие, направленное против страны-агрессора. Поэтому балтийская страна должна осознавать возможные последствия собственного решения.

Об этом в интрервью российскому медиа рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "всегда будет делать то, что должна" для обеспечения собственной безопасности.

Во время разговора пресс-секретарь прокомментировал последние заявления Эстонии о возможном размещении ядерного вооружения государств-партнеров на ее территории. Песков отметил, что Москва не угрожает Эстонии или другим европейским странам, однако в случае появления ядерного оружия, направленного на Россию, соответствующие средства поражения будут нацелены на эстонскую территорию.

"Мы не угрожаем Эстонии, как и всем другим европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должна, для обеспечения собственной безопасности", – заявил спикер Кремля.

Что предшествовало

Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, заявил, что Эстония может принять на своей территории ядерное оружие союзных государств, если это будет необходимо.

По его словам, Таллинн рассматривает возможность размещения вооружения в рамках оборонных планов альянса.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – заявил министр.

