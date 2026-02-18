'Если НАТО посчитает необходимым': в Эстонии заявили, что не против разместить у себя ядерное оружие

Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников. На такой шаг Таллинн может пойти в случае возникновения необходимости – законодательных преград для подобного шага государство не имеет.

В Эстонии поддерживают идею наднационального ядерного сдерживания НАТО в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, его цитирует издание ERR.

Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников

По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии, Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО. Цахкна также подчеркнул, что при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – заявил министр.

Он также добавил, что приоритетом для Эстонии является территориальная целостность Украины: это "краеугольный камень" внешней политики государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам главы МИД Эстонии, НАТО нанесет удар вглубь России, если Путин атакует страны Балтии. Эти государства, добавил Цахкна, больше не рассматривают сценарий "ожидания помощи", а готовятся к немедленному отпору.

Также сообщалось, что в феврале этого года Эстония присоединилась к Спецтрибуналу по преступлениям агрессии РФ. Соответствующий закон принял эстонский парламент.

