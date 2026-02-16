НАТО нанесет удар вглубь России, если Путин атакует страны Балтии, – глава МИД Эстонии

НАТО готово ответить масштабными авиаударами по территории России в случае вторжения в Эстонию, Латвию или Литву. Страны Балтии больше не рассматривают сценарий "ожидания помощи", а готовятся к немедленному отпору.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности, как сообщает The Telegraph.

В случае нападения России на любую из стран Балтии НАТО перейдет к активным действиям, включая удары по военным целям вглубь российской территории. Альянс не ограничится обороной, а "перенесет войну на территорию агрессора".

Цахкна подчеркнул, что опасения относительно быстрой оккупации Балтии больше не соответствуют реальности. За последние годы Эстония, Латвия и Литва существенно увеличили оборонные бюджеты, а регион инвестирует до 5% ВВП в укрепление военных возможностей.

Комментируя распространенные в оборонных кругах сценарии, по которым Россия якобы способна за считаные дни захватить часть Балтии, глава МИД назвал их устаревшими и унизительными. Он подчеркнул, что страны региона не рассматривают модель, при которой сначала допускается вторжение, а только потом – ответ Альянса.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий во время Мюнхенской конференции по безопасности, где также обсуждали гипотетические военные симуляции нападения РФ на Литву и возможную нерешительность Запада. Балтийские лидеры раскритиковали такие сценарии, заявив, что они игнорируют реальные возможности обороны региона и решимость союзников.

