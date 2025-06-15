В результате иранской атаки в Израиле погибли пятеро украинцев, среди них трое детей – МИД

Пятеро украинцев погибли в израильском городе Бат-Ям во время ракетного удара Ирана. Среди них - трое детей.

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Об этом сообщили в украинском МИД в комментарии изданию "Укринформ". Личности погибших устанавливаются.

"По данным посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, трое из которых – несовершеннолетние", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские дипломаты работают с местной полицией и службами для идентификации тел и подготовки их репатриации.

Ожидаем официального подтверждения данной информации.

Ранее сообщалось, что Израиль заявил о гибели 12 человек в результате ночных атак. В то же время Иран утверждает, что большинство жертв - гражданские лица, преимущественно женщины и дети. Между тем Дональд Трамп, что если Иран каким-либо образом нападет на США, он столкнется с мощностью их военных "на уровне, невиданном ранее".

В частности, стало известно о том, что в рамках серии атак по израильским городам Иран применил свои новейшие баллистические ракеты Emad, Qadr и Kheibar Shekan. Это оружие средней дальности, имеющее передовую систему наведения и управления и способное поражать цели на расстоянии примерно 1500-2000 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Израиль заявил об успешных ударах по складам с ракетами и пусковым установкам Ирана. В сети появились видео с кадрами, как Воздушные силы страны ударили по десяткам иранских установок для запуска ракет класса "земля-земля".

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