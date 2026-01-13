В Польше продлили срок содержания под стражей российского археолога, который проводил незаконные раскопки в Крыму

Суд в Варшаве продлил срок содержания под стражей российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Ранее исследователя из музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге задержало Агентство внутренней безопасности в связи с ордером на арест, выданным украинской стороной.

Видео дня

Бутягина преследуют в связи с незаконными раскопками, которые проводила Россия во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил репортер RMF FM Кшиштоф Засада.

Продление срока содержания археолога под стражей имеет целью способствовать бесперебойному проведению процедуры экстрадиции. Суд установил, что преступление, в котором обвиняют Бутягина, имеет польские аналоги и также преследуется в Польше.

Кроме того, Варшавский суд подтвердил, что срок давности этого преступления не истек. Он также отметил, что освобождение россиянина из-под стражи может грозить его побегом, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Польше.

Что предшествовало

В декабре прошлого года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа Александра Б., которого разыскивает Украина за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия на сумму более 200 миллионов гривен.

Бутягина задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в отеле в Варшаве. Ученый находился в городе во время пересадки между Нидерландами и Балканами.

Украина потребовала немедленной экстрадиции археолога для привлечения к ответственности за незаконную деятельность на оккупированном Крымском полуострове. Украинские власти обратились к Польше с соответствующим официальным ходатайством.

Прокуратура страны в своем представлении поддержала требование украинской стороны о выдаче задержанного. В материалах указано, что запрос на экстрадицию соответствует формальным требованиям и может быть рассмотрен судом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии 23 декабря арестовали гражданина Украины Евгения Б., которого подозревают в подготовке диверсий по заказу страны-агрессора РФ. Этот мужчина ранее был задержан в Швейцарии, а затем экстрадирован в ФРГ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!