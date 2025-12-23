Украина просит Польшу экстрадировать российского археолога, который проводил незаконные раскопки в Крыму

В Варшаве (Польша) задержали российского археолога, которого разыскивают украинские правоохранительные органы. Киев требует его экстрадиции для привлечения к ответственности за незаконную деятельность на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что задержанный работал в российском Эрмитаже. Мужчину обвиняют в проведении незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские власти обратились с официальным ходатайством об экстрадиции российского археолога. Запрос уже поступил в Окружную прокуратуру, которая начала его рассмотрение.

Польская прокуратура подготовит свою позицию и вместе с украинским ходатайством передаст ее в суд. Также вероятно, к документам добавят ходатайство о продлении временного ареста, срок которого для российского археолога истекает 13 января. Окончательное решение по делу экстрадиции примет суд.

Что предшествовало

Ранее российского археолога и сотрудника Эрмитажа задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в одном из отелей Варшавы. Украина разыскивала мужчину за незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму. Его подозревают в нанесении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.

Следствие считает, что после 2014 года археолог руководил незаконными раскопками античного города Мирмекий в Керчи, из-за чего памятник частично разрушился.

