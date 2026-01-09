Польша одобрила экстрадицию в Украину российского археолога, который проводил незаконные раскопки в Крыму

Запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина поступил в Окружной суд в Варшаве. Речь идет об ученом из петербургского музея Эрмитаж, которого задержали в Польше в первой половине декабря по подозрению в незаконных археологических работах на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщил журналист RMF 24 Кшиштоф Зсада, прокуратура в своем представлении поддержала требование украинской стороны о выдаче задержанного. В материалах указано, что запрос на экстрадицию соответствует формальным требованиям и может быть рассмотрен судом.

Польские правоохранительные органы подтвердили, что рассмотрение дела уже начато.

Позиция следствия

По данным польских служб, Александра Бутягина задержало Агентство внутренней безопасности. Следователи указывают, что он проводил археологические работы в Крыму без разрешения Украины, на территории, которая находится под российской оккупацией. Это стало основанием для открытия производства и дальнейшего ареста.

Сейчас в суд передали электронную версию экстрадиционного запроса. Оригиналы документов и официальные переводы должны поступить в ближайшее время. Вместе с этими материалами прокуроры подали ходатайство о продлении временного ареста гражданина России.

Действующая мера пресечения истекает в понедельник, поэтому суд должен принять решение до этого дня. Если арест продлят, будет назначена дата экстрадиционного слушания. Во время него суд будет определять только правовую допустимость передачи задержанного Украине.

В случае положительного заключения окончательное решение будет принимать министр юстиции Польши. Если же суд признает экстрадицию недопустимой, вопрос выдачи будет снят с рассмотрения.

Что предшествовало

Ранее российского археолога и сотрудника Эрмитажа задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в одном из отелей Варшавы. Украина разыскивала мужчину за незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму. Его подозревают в нанесении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.

Следствие считает, что после 2014 года археолог руководил незаконными раскопками античного города Мирмекий в Керчи, из-за чего памятник частично разрушился.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев требует экстрадиции археолога для привлечения к ответственности за незаконную деятельность на оккупированном Крымском полуострове. Известно, что задержанный работал в российском Эрмитаже. Мужчину обвиняют в проведении незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма.

