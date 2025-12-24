Готовил диверсии по заказу РФ: в Германии арестовали экстрадированного из Швейцарии украинца

В Германии во вторник, 23 декабря, арестовали гражданина Украины Евгения Б., которого подозревают в подготовке диверсий по заказу страны-агрессора РФ. Этот мужчина ранее был задержан в Швейцарии, а затем экстрадирован в ФРГ.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры Германии. Там отметили, что был выполнен ордер на арест за вероятный шпионаж с целью диверсии, который выдал следственный судья Федерального суда.

"Следственный судья Федерального суда сегодня (23 декабря 2025 года) выдал ордер на арест против гражданина Украины Евгения Б., он реализован. Обвиняемый был арестован 13 мая 2025 года в кантоне Тургау (Швейцария) и сегодня экстрадирован в Германию", – сказано в сообщении.

Подробности дела

Как пишет Die Welt, считается, что трое украинцев по заказу России готовили поджоги и взрывы грузовых поездов в Германии. Сейчас все они находятся под следствием.

По предварительным данным, обвиняемый и двое его сообщников согласились по заказу нескольких лиц, предположительно из России, осуществить поджоги и взрывы в грузовом транспорте в Германии. Украинцы должны были отправлять из Германии получателям в Украине посылки со взрывными или зажигательными устройствами, которые бы вспыхивали во время транспортировки.

"Один из них в конце марта отправил из Кельна две пробные посылки, в которых, среди прочего, были GPS-трекеры. Согласно результатам расследования, это задание поручил человек, которого сейчас доставили в суд в Карлсруэ", – сказано в сообщении.

Двое сообщников, которые также были задержаны в мае в Кельне и Констанце, еще несколько месяцев назад были доставлены к следственному судье Федерального суда. Оба были взяты под стражу.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы организовали по меньшей мере 145 диверсий по всей Европе. Данные охватывают временной промежуток с начала полномасштабной войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!