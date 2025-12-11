В Польше задержали российского археолога, причастного к незаконным раскопкам в Крыму: появились подробности

В Польше задержали известного российского археолога и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа Александра Б., которого разыскивает Украина за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия на сумму более 200 миллионов гривен.

Видео дня

Сейчас украинская сторона будет добиваться экстрадиции ученого, который сейчас находится под стражей в Варшаве. об этом сообщает RMF FM.

Детали

Александра Б., заведующего отделом древней археологии Государственного Эрмитажа, задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в гостинице в Варшаве.

Ученый находился в городе на пересадке между Нидерландами и Балканами. Задержание произошло неожиданно, без предупреждения, во время его временного пребывания в столице Польши.

Обвинения со стороны Украины

Украинская прокуратура преследует археолога с ноября 2025 года. По данным следствия, с 2014 года, после оккупации Крыма Россией, Александр Б. возглавлял группы, которые проводили незаконные археологические работы в "Древнем городе Мирмекион" в Керчи. Эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия, а нанесенный ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен.

После ареста Александра Б. допросили в районной прокуратуре Варшавы, однако он отказался давать объяснения. Прокурор подал ходатайство о предварительном аресте на 40 дней, которое суд удовлетворил.

Сейчас ожидается, что Украина направит официальный запрос на экстрадицию, после чего суд рассмотрит основания для передачи подозреваемого в Украину. Преступление, в котором подозревают археолога, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Запланированные лекции Александра Б. в России, в частности в Измайловском центре в Москве 19 декабря, отменены. Информация о его задержании передана российской дипломатической миссии.

Представители президента Украины в АР Крым отмечают, что с 2014 года полуостров систематически подвергается разграблению исторического наследия. Они указывают, что такие действия являются частью плана по искоренению крымскотатарской и украинской идентичности. Примерами являются разрушение Ханского дворца в Бахчисарае и незаконные археологические работы в "Древнем городе Мирмекион" и во время строительства Таврического шоссе – ключевого инфраструктурного проекта России на полуострове, открытие которого лично посетил Владимир Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше правоохранители задержали активиста и стримера Пйотра Н, которого подозревают в ряде преступлений. Речь идет о призывах к ненависти по национальному и религиозному признаку и распространении символики, которая поддерживает российскую агрессию против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!