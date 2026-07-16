В Польше хотят ввести "положение полной готовности к войне": что это означает

В Министерстве национальной обороны Польши ведется работа над введением нового правового режима – "состояния полной готовности государства к войне". Это должно позволить стране начать подготовку армии, инфраструктуры и транспортной системы к возможному конфликту еще до официального введения военного положения.

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Об этом сообщил советник министра национальной обороны Польши Мацей Самсонович. Его цитирует Defence24.

Заполнить пробел между миром и войной

По словам Самсоновича, новый механизм должен устранить пробел между функционированием государства в мирное время и моментом официального введения военного положения.

В частности, он позволит заблаговременно запускать процедуры, связанные с переброской войск, подготовкой критически важной инфраструктуры и приемом союзных сил НАТО.

"Мы также работаем над этим. Не хочу вдаваться в подробности. В проекте это называется "состояние полной готовности государства к войне", – сказал советник министра, добавив, что документ пока находится на стадии внутренней проработки.

Армия получит больше полномочий

Параллельно польское Минобороны готовит законопроект о развитии оборонной инфраструктуры, военной мобильности и перемещении войск.

Одним из ключевых изменений станет расширение полномочий Вооруженных сил Польши по организации движения военных колонн и координации военных перевозок в случае резкого роста угрозы, даже если военное положение еще не объявлено.

В министерстве считают, что действующее законодательство не соответствует ситуациям, когда война приближается к границам страны, а чрезвычайный правовой режим еще не введен.

"Мы не можем ждать полтора года"

Новые правила также должны упростить реализацию стратегических оборонных проектов.

Речь идет о строительстве и модернизации дорог, железнодорожных путей, портов, аэропортов, топливных баз, трубопроводов и перегрузочных терминалов, необходимых для быстрого приема и обеспечения войск НАТО.

Для этого правительство планирует сократить административные процедуры и упростить согласование, в частности экологическое.

"Мы не можем ждать полтора года, а в стандартном режиме – два или три года, чтобы что-то построить", – подчеркнул Самсонович.

Польша готовится к "военному Шенгену"

Подготовка нового законодательства также связана с планами Европейского Союза по развитию военной мобильности, которые неофициально называют "военным Шенгеном".

Польша рассчитывает использовать европейское финансирование для модернизации транспортной инфраструктуры двойного назначения. Это должно обеспечить быструю переброску союзных войск, их снабжение топливом, боеприпасами, техникой и другими необходимыми ресурсами.

В настоящее время проект находится на стадии внутренней проработки в Министерстве национальной обороны. Сроки его рассмотрения правительством и внесения в польский Сейм пока не определены.

Напомним, осенью в Польшу прибудут около 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции для участия в первых совместных учениях стран Коалиции желающих. Основной темой маневров станет отработка логистики, транспортировки и переброски войск и техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

В 2026 году Польша планирует потратить не менее 652 млн злотых на программу "Восточный щит". Несмотря на значительное финансирование, в 2025 году было построено лишь около 10 км постоянных линейных укреплений на границе с Россией и Беларусью.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет достаточных ресурсовдля прямого нападения на Польшу. В то же время он подчеркнул, что Москва может прибегнуть к отдельным провокациям, поэтому Варшава серьезно относится ко всем российским угрозам.

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