Сотни миллионов злотых и всего 10 км в год: как в Польше ведётся строительство "Восточного щита" на границе с РФ и Беларусью

В 2026 году Польша планирует потратить не менее 652 млн злотых на программу "Восточный щит". Несмотря на значительное финансирование, в 2025 году было построено лишь около 10 км постоянных линейных укреплений на границе с Россией и Беларусью.

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Основной акцент был сделан на подготовке материалов для быстрого усиления обороны границы. О выделении средств, ходе строительства и планах по развитию оборонной инфраструктуры сообщило Министерство национальной обороны Польши. Данные о результатах реализации программы в 2025 году и планах на 2026 год также обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Польши, на которые ссылается Business Insider.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено более 652 млн злотых, из которых более 160 млн составляют текущие расходы, а более 491 млн — капитальные инвестиции. В Министерстве обороны отмечают, что эта сумма еще может увеличиться до окончания бюджетного года.

По данным оборонного ведомства, на данный момент инженерно укреплено более 61 км государственной границы. На участках, граничащих с Россией и Беларусью, возводятся физические заграждения. Параллельно продолжаются подготовительные процедуры для заключения новых контрактов, а еще 12 проектов находятся на различных этапах подготовки.

В 2026 году Польша планирует продолжить линейное расширение "Восточного щита", построить новые склады для материалов, необходимых для возведения фортификационных сооружений, а также обеспечить инженерным укреплением ещё 200 км границы. Из этой протяженности 20 км должны составить новые линейные укрепления, тогда как для остальных 180 км будут сформированы запасы бетонных противотанковых заграждений, колючей проволоки и других инженерных средств для быстрого развертывания.

В то же время в прошлом году было построено 10 км постоянных линейных укреплений. Еще 50 км границы могут быть оперативно укреплены благодаря материалам, размещенным на 13 специально созданных складах.

Помимо строительства фортификаций продолжается развитие сопутствующей инфраструктуры. Инженерные подразделения используют приобретенные в США машины UBM для быстрого возведения складов, гаражей и ангаров, а также ведется строительство телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры для размещения разведывательных датчиков.

Для реализации проекта военные уже приобрели 38 земельных участков на ключевых направлениях. В 2026 году планируется получить ещё 150 объектов недвижимости в 52 локациях, а также 45 земельных участков для расширения 19 складов материалов.

По оценке Генерального штаба Вооруженных сил Польши, к концу 2026 года инженерная защита охватит почти 260 км восточной границы Польши. Это более 38% участков, предусмотренных программой "Восточный щит". Сухопутная граница Польши с Россией и Беларусью имеет протяженность 628 км, еще 22 км приходятся на морскую границу с Россией.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет достаточных ресурсов для прямого нападения на Польшу. В то же время он подчеркнул, что Москва может прибегнуть к отдельным провокациям, поэтому Варшава серьезно относится ко всем российским угрозам.

Также OBOZ.UA сообщал, что Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские службы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля, утверждает министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

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