Сикорский рассказал, есть ли у Путина ресурсы для нападения на Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России в настоящее время нет достаточных ресурсов для прямого нападения на Польшу. В то же время он подчеркнул, что Москва может прибегнуть к отдельным провокациям, и поэтому Варшава серьезно относится ко всем российским угрозам.

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Об этом Радослав Сикорский сказал в интервью итальянскому изданию Il Messaggero. Польский министр отметил, что, по его мнению, Владимир Путин "не располагает средствами, чтобы атаковать" Польшу, хотя риск агрессивных шагов со стороны России полностью исключать нельзя.

Угрозы Кремля

Сикорский напомнил, что Польша уже много веков уделяет особое внимание своей безопасности из-за угрозы со стороны России. По его словам, в Варшаве не игнорируют российские заявления.

"Мы думаем о своей безопасности в отношении России уже около пятисот лет и не перестанем этого делать. Россия много раз вторгалась в Польшу. Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы всерьёз", – сказал глава польской дипломатии.

В то же время он отметил, что нынешние возможности Кремля существенно ограничены войной против Украины.

"У Путина сегодня нет средств, чтобы атаковать нас. Максимум, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Он до сих пор не смог захватить Донбасс после почти тринадцати лет попыток", – заявил Сикорский.

Оценка войны

Министр также высказался о ходе российско-украинской войны. Он подчеркнул, что Украина превзошла ожидания многих партнеров, ведь смогла отстоять независимость, сохранить работу черноморского зернового коридора и удержать линию фронта.

По словам Сикорского, Европейский Союз также сделал больше, чем прогнозировалось в начале полномасштабной войны. Он напомнил о введении 21 пакета санкций против России, предоставлении Украине многомиллиардной помощи и укреплении европейского единства.

Глава МИД Польши также отметил, что Москва, напротив, не достигла поставленных целей. По его словам, Россия оказалась значительно слабее, чем считалось до начала полномасштабного вторжения.

Возможные провокации

Сикорский признал, что его беспокоит возможность новых непродуманных решений Кремля. Он напомнил, что вторжение в Украину также основывалось на ошибочных расчетах российского руководства.

Отдельно он прокомментировал публикацию британской газеты The Telegraph, в которой говорилось о возможной подготовке Россией ограниченной вооруженной провокации против Польши для проверки решимости НАТО.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, но новость поступила от авторитетной газеты, поэтому, вероятно, она правдива. Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал, что знаем о том, что они готовят", – сказал польский министр.

Он добавил, что публичное обнародование таких намерений, по его мнению, может заставить Москву отказаться от агрессивных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша располагает достоверной информацией о подготовке новых провокаций со стороны России. Эти данные подтверждают не только польские службы, но и другие страны-партнеры, которые также внимательно следят за действиями Кремля, утверждает министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский.

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