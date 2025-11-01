В Польше хакеры атаковали популярную платежную систему и похитили данные клиентов турфирмы

Польша стала жертвой серьезной хакерской атаки. В субботу неизвестные злоумышленники совершили масштабную DDoS-атаку на национальную платежную систему BLIK, из-за чего возникли проблемы с проведением транзакций.

Одновременно хакеры похитили персональные данные клиентов туристической компании "Новая Итака". Об инциденте сообщил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"С самого утра мы фиксируем внешнюю DDoS-атаку на польскую платежную инфраструктуру, которая влияет на бесперебойное осуществление платежей – например BLIK. Продолжаются активные действия служб по ликвидации последствий этой атаки", – написал Гавковский.

По его словам, работу платежной системы постепенно удается стабилизировать, однако последствия атаки все еще ликвидируют.

Кроме того, министр подтвердил, что хакеры получили доступ к базе данных клиентов туроператора "Новая Итака", одного из самых популярных туристических брендов в Польше.

Сейчас специалисты научно-академической компьютерной сети NASK работают над минимизацией ущерба и установлением лиц, причастных к кибератаке.

Вице-премьер также призвал всех клиентов турфирмы проверить свои данные на специальном правительственном сайте по защите персональной информации и немедленно изменить пароли, если они совпадают с теми, что использовались в аккаунтах компании.

